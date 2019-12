Wenn Musik einfach klingt, und es in Wahrheit gar nicht ist... Bernhard Schüler grinst verschmitzt. Als der Kopf von Triosence eines seiner Kompositionsprinzipien nennt, da hat er den ganzen proppenvollen Saal von Leise am Markt - nicht in der Tasche, irgendeiner musikalischen Schublade. Da hat er d...