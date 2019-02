Trio Balkan Strings gastiert in Coburg

Das Trio Balkan Strings konzertiert am Freitag, 15. März (20 Uhr).

Zoran Starcevic und seine Söhne Nikola und Zeljko versprechen eine eigenständige und unverwechselbare Instrumentalmusik auf drei Gitarren - eine Mischung aus traditioneller, östlicher und ethnischer Musik mit Elementen aus Western, Rock, Improvisation und Moderne. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht klar die innige Verbindung zu ihrer Heimat, dem Balkan. Zoran Starcevic gilt als einer der besten und produktivsten Balkan-Gitarristen. Er ist außerdem als Komponist, Arrangeur und Produzent tätig.

Das Trio hat auf zahlreichen Festivals und Konzerten in den USA, in Kanada und in Europa eine große Fangemeinde gewonnen. Tickets kosten 20 Euro, Die Veranstaltung ist teilbestuhlt.

Sitzplatzreservierung ist gegen einen Aufpreis von fünf Euro je Karte möglich (Einlass ab 1930 Uhr). Reservierung: telefonisch unter 09561/90856 oder per Online-Formular (www.leise-am-markt.de).