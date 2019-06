Coole Location, pfiffige Trends: Ein weiterer Höhepunkt der Coburger Designtage war am Samstagabend die "Trendschau" des Modehauses Jasmin Franz und dem Haarstudio Kathrin Kestel in der Pakethalle am alten Güterbahnhof. Die Models zeigten, welcher Style in diesem Sommer angesagt ist und wie sich jeder Trend auch dem eigenen Stil anpassen lässt.

Hier einige Impressionen von unserem Fotografen Jens Gundermann