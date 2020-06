Ab morgen: Thüringen lockert Corona-Regeln - so reagiert der Landkreis Coburg darauf

Erfurt Keine Kontaktbeschränkungen mehr in Thüringen

So soll beispielsweise auch in Sonneberg das Tragen von Mund- und Nasenschutz nicht nur im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen weiter aufrechterhalten werden, sondern, wie in Bayern, auch weiterhin in den Gastronomiebetrieben. Das Virus ist leider unberechenbar und zu gefährlich, um es auf die leichte Schulter zu nehmen. Daher plädiere ich weiterhin dafür, lieber etwas länger Vorsicht walten zu lassen.

Die Kollegen aus den Thüringer Nachbarlandkreisen haben mir signalisiert, dass sie dies ähnlich sehen, und so werden wir gemeinsame Lösungen für unsere Region finden. Die Zusammenarbeit mit den Thüringer Nachbarlandkreisen ist hier wirklich sehr gut, wir ziehen bei der Eindämmung des Coronavirus alle an einem Strang“, betont Sebastian Straubel in seiner Stellungnahme.

Schon als die Pläne von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bekannt geworden waren, hatten sich unter anderem Kommunalpolitiker aus dem Kreis Coburg mit einem Brandbrief an den Politiker gewandt.