"Therme Natur" feiert den Weltgesundheitstag

Der Weltgesundheitstag in der Therme Natur



Mit der Gesundheit ist es ganz einfach. Man erkennt ihren Wert erst dann, wenn man sie nicht mehr hat. Dies ist wohl einer der Gedanken, der die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dazu bewogen hat, den Weltgesundheitstag ins Leben zu rufen. Seit 1954 wird dieser in Deutschland immer am 7. April begangen.Wohl nirgends im Coburger Land kennt man sich zum Thema Gesundheit so gut aus wie in der "Therme Natur" in Bad Rodach, der einzigen Kurstadt des Landkreises. Was man tun kann, um mit der eigenen Gesundheit verantwortlicher umzugehen, erzählen die diplomierte Wellnesstrainerin Adelheid Schenk und Nancy Grau, die Marketingleiterin der "Therme Natur".Da gibt es viele Möglichkeiten, die verschiedenen Massagen und Behandlungen stehen da an erster Stelle: Hot Stone, Ayurveda, Wohlfühlmassagen haben schon längst einen Platz neben den klassischen medizinischen Anwendungen gefunden. Mein persönlicher Favorit ist Body-Mind-Soul. Das ist sanfte Körperarbeit mit geführter Entspannungsmeditation, achtsamer Umgang mit dem eigenen Körper.Es ist natürlich so, dass ein großer Teil unserer Gäste hier in einem Alter ist, in dem der berufliche Stress keine ganz so große Rolle mehr spielt. Aber auch bei der jüngeren Generation hat das Bewusstsein für den Körper und die Gesundheit zugenommen. Das merken wir besonders dann, wenn wir in der Therme unsere Schnuppertage veranstalten. Da ist das Interesse riesengroß. Die Besucher schätzen die Möglichkeit, sich die verschiedenen Angebote einfach mal anzuschauen. Sie wissen ja auch: Es bringt ja auch nichts, wenn man erst was für den Körper macht, wenn die Probleme so groß sind, dass es fast schon zu spät ist.Das Thema kommt ohne Frage auch bei jüngeren Menschen immer mehr an. Besonders dann, wenn wir es mit speziellen Angeboten verknüpfen. Bei der Tropical Night kommen zum Beispiel außergewöhnlich viele junge Gäste.Wichtig ist es für mich, die Körperwahrnehmung zu stärken. Die Menschen sollen in sich hineinhören und sich fragen: Was nehme ich wahr? Dazu kann auch mal ein Schmerz gehören, denn ich aber nicht gleich bewerten muss. Wenn ich an etwas Schönes denke, kann der Schmerz vielleicht schon ganz schnell wieder vorbei sein.Natürlich. Der Body-Scan, bei dem ich gedanklich durch meinen Körper gehe, ist eine sehr gute Einschlafhilfe. Oder sich an einen Innere-Ruhe-Ort zu begeben: Mich gedanklich an einen Ort beamen, an dem ich mich wohlfühle. Das ist alles ganz einfach. Und es tut gut.Das Thema ist zunehmend im Fokus. Wir bieten seit einem halben Jahr verschiedene Kurse in dieser Richtung an. Man kann sagen: Das Interesse läuft allmählich an. Wir sehen das als Gesamtpaket, weil wir diese Angebote mit einem dreistündigen Badeaufenthalt in der Therme kombinieren. Der Gast soll wissen: Ein Gesundheitskurs samt Badbesuch ist eine Auszeit mit Garantie! Diese Verbindung aus Körper und Geist wollen wir noch ein bisschen mehr in die Köpfe unserer Gäste bringen.Wir haben in unser Jahresprogramm inzwischen vier feste Schnuppertage aufgenommen, in denen unsere Gäste sich das ganze Gesundheitsangebot anschauen können. Was man dabei nicht vergessen sollte: Viele unserer Kursangebote sind zertifiziert. Das heißt, dass sie auch von den Krankenkassen bezuschusst werden.Anlässlich des Weltgesundheitstags gibt es am Samstag, 7. April, zusätzliche Angebote in der " Therme Natur ". So erhält jeder Gast entsprechend dem Motto "An apple a day keeps the doctor away" beim Kauf einer Eintrittskarte einen Vitaminschub in Form eines Apfels. Dazu gibt es Fitness-Aufgüsse in der Saunawelt (um 15.45 und 19.45 Uhr), abendliche "Klang-Reisen" im Wasser (17.45 und 19.45 Uhr) sowie stündlich ab 10 Uhr ein spezielles Hautpeeling im Dampfbad.