Teils offene Sympathie fürs System

Es gab alles: Gegner, Unterstützer, Mitläufer und Gleichgültige. Die gebürtige Coburgerin und evangelische Vikarin Liesa Weber hat jetzt ihre wissenschaftliche Arbeit zu "Handlungsspielräumen von Pfarrern und Gemeindegliedern in der Zeit des Nationalsozialismus" vorgestellt. Wie haben sich Pfarrer in den evangelischen Dekanaten Coburg und Bayreuth, aber auch Gemeindeglieder, während der NS-Zeit und zu Zeiten der Weimarer Republik zur Ideologie der Nationalsozialisten verhalten? Das nahezu 500 Seiten mächtige Werk setzt sich mit Vorkommnissen in beiden Richtungen auseinander. Liesa Weber stellt es am Montag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr im Haus Contakt vor. Weber, Theologin und Vikarin der Kirchengemeinde Bamberg- St. Stephan hat drei Jahre in Archiven des Staates und der evangelischen Kirche Briefe, Akten und Veröffentlichungen zu dem Thema ausgewertet. "Umso beachtlicher sind die wenigen Beispiele der bekundeten Kritik am NS-Staat und seiner Ideologie, deren strafrechtliche Folgen für die Pfarrer deutlich die Grenzen kirchlichen Handelns zeigen. Die Anpassungshaltung der Kirchenleitung wirkte sich zuungunsten der systemkritischen Pfarrer aus [...]. Das mutige Beispiel einzelner [...] zeigt ihr Bemühen, die Predigt des Evangeliums von Jesus Christus nicht zur leeren Hülle werden zulassen", ist das Ergebnis von Liesa Weber.

Schon vor der Machtergreifung der Nazis im Jahre 1933 nahmen Geistliche mehr oder weniger offen Sympathie für die Hitler-Partei ein, hat Weber herausgefunden. Die Geistlichkeit wertete nationalsozialistische Weihefeste mit Ansprachen auf. So der Coburger Dekan Curt Weiß bei der Einweihung der "Franz-Schwede-Glocke" für das Coburger Rathaus am 10. September 1933. Im gleichen Monat weihte der Unterlauterer Ortspfarrer Dr. Adolf Siegel das "Braune Zimmer" der Ortsgruppe de NSDAP ein, "und übernahm dabei auch wie selbstverständlich Wortschatz und Jargon", stellt Dr. Liesa Weber fest. "Hier in diesem Zimmer sollen wir uns immer wieder neue Kräfte holen", es sei "fortan der Mittelpunkt unsere Dorflebens". Für einen Kirchenmann solle doch eher das Haus Gottes die Quelle neuer Kraft und Mittelpunkt sein, so die Theologin.

Im Gegensatz dazu beschreibt Weber, wie ein Pfarrer im Dekanat Bayreuth, obgleich Parteimitglied, auf die Kostenrechnung für ein Ehrengrab für einen SS-Mann beharrt und diesen Anspruch ohne persönliche Folgen auch durchsetzt. "Durch seine Parteizugehörigkeit war dieser Spielraum wohl möglich."

Aus den Forschungsergebnissen stelle sich die Frage, wie politisch oder neutral müsse oder dürfe ein Pfarrer heute sein? Klare Positionen und deutliche Worte seien notwendig, "immer aber muss man gut abwägen, was man als Predigerin auf der Kanzel sagt". Für Rupert Appeltshauser und Franziska Bartl von der Arbeitsgemeinschaft sind ein positives Erinnern und Aufklärung über historische und aktuelle Zusammenhänge wichtig. "Man muss wissen, wie es damals war, um heute angemessen zu reagieren", so Bartl. Und für EBW-Pfarrer Dieter Stößlein stellen sich Zusammenhänge zu Handlungsspielräumen heute dar - bei Migration, Kirchenasyl oder Klimaprotesten.

Weitere Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft zum Thema "Wir erinnern"

