Teilnehmerrekord beim Coburger Bouldercup

Die 110 Startplätze für den Kids-Cup am Vormittag waren schon eine Woche vorher komplett ausgebucht. Und beim Erwachsenen-Wettkampf am Nachmittag sorgten 53 Damen und 80 Herren für einen neuen Teilnehmerrekord. In Zukunft wird wohl auch hier ein Anmeldeschluss nötig sein.

Etwa zwei Drittel der Teilnehmer sowohl bei den Erwachsenen als auch in den Jugendklassen waren Gäste, angereist aus ganz Bayern. Speziell der bayerische Nachwuchs nutzt den Coburger Bouldercup als Vorbereitung auf die offizielle bayerische Wettkampfserie vom Bergsportfachverband, entsprechend hochkarätig war die Besetzung.

In der Jugend C gingen die Siege an die Gäste, die starken Coburger Mädels Antonia Horbaschek und Talitha Thierfelder verpassten das Podest, allerdings knapp und mit etwas Pech: Alle Finalistinnen hatten am Ende zwei der drei Finalboulder getoppt und im dritten die Zonenwertung erreicht, es musste die Anzahl der Versuche den Ausschlag geben, und da hatten Isabella Heinz, Lina Fürbacher und Katharina Plewa aus Erlangen bzw. Schwabach die Nase vorn. Bei den Jungen gewann Lucas Trandafir aus Regensburg vor Timo Ossig von der Sektion Kempten-Allgäu.

Keine Zweifel an der Besetzung des obersten Podestplatzes kamen bei den Jugend D-Jungen auf: Ben Ruckdäschel aus Coburg flashte (Top im 1. Versuch) in Hauptrunde und Finale einfach alles weg, der Abstand zu den anderen Jungen, Noah Schuck aus Bayreuth, Daniel Trandafir aus Regensburg und Hubertus Gerner aus Coburg, war mehr als deutlich. Ruckdäschel fährt auf jeden Fall als einer der Mitfavoriten zur bayerischen Jugend D-Wettkampfserie in diesem Jahr. Bei den D-Mädchen gewann Mia Fuchs aus Erlangen vor Lea Verst aus Coburg und bei den Jungen Lucas Trandafir aus Regensburg vor Timo Ossig von der Sektion Kempten-Allgäu.

Bei den Jugend B-Jungen landeten die Coburger Paul Michel und Leopold Gerner auf den starken Plätzen zwei und vier hinter Xaver Krebs aus Würzburg bzw. Gorka Urzua aus Bamberg. Durchaus überraschend blieb der Sieg bei den Jugend B-Mädchen in Coburg: Kathi Ruckdäschel konnte im Finale als einzige Starterin zwei Boulder toppen und setzte sich damit gegen die sehr starke Konkurrenz aus München und Würzburg durch.

Hoher Vorbereitungsaufwand

Ab 14 Uhr waren dann die Erwachsenen bzw. alle ab Jahrgang 2004 dran. 25 Boulderprobleme waren zu lösen und es durften auf dem Laufzettel nicht allzu viele davon fehlen, um am Ende ins Finale der besten Sechs einzuziehen. Der Coburger Bouldercup soll für alle Boulderinteressierten etwas bieten, deshalb ist das Schwierigkeitsspektrum in der Hauptrunde breit gefächert, von gemäßigt leicht bis richtig schwer. Der Nachmittag verlief trotz der hohen Teilnehmerzahl sehr harmonisch und verletzungsfrei. Im Prinzip ist das Coburger Kletterzentrum nämlich nicht für einen derartigen Ansturm ausgelegt - es gibt allerdings bereits Erweiterungspläne.

Das Organisationsteam des Coburger Alpenvereins betreibt für seinen Bouldercup hohen Aufwand: Beide Boulderbereiche werden komplett ausgeschraubt, der Kletterbereich wird mit Weichbodenmatten ausgestattet und ebenfalls bis in vier Meter Höhe von allen Griffen befreit. Die Griffe werden gereinigt und zusätzlich neue Griffe und Wandelemente beschafft. Das Schrauberteam hat dann vier Tage Zeit, um die circa 50 Wettkampfboulder nach einem bis ins Detail ausgetüftelten Plan zu installieren. Zur Unterstützung werden zwei Schrauber-Profis geholt, die sich vorrangig um die richtig schweren Sachen und die Finalboulder der Erwachsenen kümmern.

Eher etwas zu schwer geraten

Bei den Finalbouldern geht es darum, ein gutes Spektrum an Kletterstilen abzufragen und die Schwierigkeit gut auf das Teilnehmerfeld abzustimmen. Das ist in diesem Jahr nicht ganz so optimal gelungen wie in den beiden Vorjahren. Tendenziell waren die Finals eher etwas zu schwer geraten, und es gab insgesamt relativ wenige Topps. Bei den Herren blieb ein, bei den Damen zwei Boulder gänzlich unbezwungen.

Die Finalisten haben für die Finalaufgaben jeweils vier Versuche, die abwechselnd absolviert werden. Bei den Damen überzeugte Lokalmatadorin Sofie Paulus im steilen Boulder 1 mit einem absolut souveränen Topp. Auch Boulder 3 konnte sie toppen - mit etwas mehr Mühe und drei Versuchen. Mit Nummer 2 und 4 kam sie aber gar nicht zurecht und musste am Ende mit Platz 3 zufrieden sein. Den Sieg sicherte sich Sara-Selin Weniger aus Nürnberg, die in Boulder 1 zwar deutlich mehr Probleme hatte als Sofie Paulus und Julia Schwarz, die Zweitplatzierte aus Bayreuth, aber in den beiden eher "undankbaren" Aufgaben jeweils die Zone erreichte.

Das Herren-Finale fand leider ganz ohne Coburger Beteiligung statt. Max Dorscht fehlte in der Hauptrunde ein Punkt fürs Finale, den er auch noch etwas fahrlässig liegen gelassen hatte. Die Finalshow blieb also den Gästen vorbehalten. Es begann mit einem super-spektakulären Flash von Maxi Zwicklbauer in Boulder 1, mit steilen Zügen an kleinsten Leisten, weiten Dynamos und spektakulären Körperschwüngen zwischen den Trittflächen. Alle anderen Teilnehmer, einschließlich Favorit Tim Würthner aus Würzburg (18, Mitglied im Nationalkader), scheiterten an diesem Problem, Würthner vier Mal am letzten Zug. Boulder 2 sah kein Top, nur bei Würthner hatte man den Eindruck, es könnte im nächsten Versuch klappen. In Boulder 3, identisch mit Boulder 4 der Damen, gab es zwei Tops, von Tim Würthner und Flo Taubmann aus München, der sich damit ins Rennen um die Podiumsplätze einschaltete.

Vorm letzten Boulder lag der Favorit doch schon deutlich, wenn auch nicht uneinholbar, in Führung. Die Schrauber hatten einen Einstiegssprung gebaut, den man sofort an den nächsten Griff weiterleiten musste, um den Körperschwung abzufangen. Unter dem großen Beifall der zahlreichen Zuschauer gelang nur Würthner hier ein Top, sehr souverän im zweiten Versuch - eine beeindruckende Vorstellung zum Abschluss des spannenden Wettkampfs.

Das Publikum im Kletterzentrum war von den Finalrunden und einem spannenden Bouldertag begeistert. Es gab viel Lob für die Qualität der Boulder und das Gesamtevent, inklusive Pizza-Versorgung und anschließender Party.

Ergebnisse:

Jugend D männl.:

1. Ben Ruckdäschel, Cbg 2. Luca Schuck, Bayreuth 3. Daniel Trandafir, Regensburg 4.Hubertus Gerner, Cbg 5. Felix Kehl, Cbg 6. Sebastian Ritsch, Cbg 7. Vinzent Böck, Cbg

Jugend D weibl.:

1. Mia Fuchs, Erlangen 2. Lea Verst, Cbg 3. Hannah Neumann, Bayreuth, 4. Aurelia Matros, Eckental 5. Nike Jäger, Erlangen 6. Juliana Franke, Bayreuth

Jugend C weibl.:

1. Isabella Heinz, Erlangen 2. Lina Fürbacher, Schwabach 3. Katharina Plewa, Erlangen 4. Antonia Horbaschek, Cbg 5. Talitha Thierfelder, Cbg 6. Klara Muth, Berlin

Jugend C männl.:

1. Lucas Christian Trandafir, Regensburg 2. Timo Ossig, Kempten-Allgäu 3. Kai Peralvo Stockmann, Würzburg 4. Justus Jäger, Erlangen 5. Anton Homuth, Bamberg 6. Jann Sinne, Cbg

Jugend B weibl.:

1. Kathi Ruckdäschel, Coburg 2. Melike Rappmund, München 3. Mia Scheller, Würzburg 4. Marina Hermann, München 5. Jasmyn Glover, München 6. Lucia Kühnelt, Regensburg

Jugend B männl.:

1. Xaver Krebs, Würzburg 2. Paul Michel, Cbg 3. Gorka Urzua, Bamberg 4. Leopold Gerner, Cbg 5. Niklas Neumann, Erlangen 6. Teodor Franke, Bayreuth

Herren: 1. Tim Würthner, Würzburg 2. Maxi Zwicklbauer, München 3. Florian Taubmann, München 4. Franz Kühnlein, Bayreuth 5. Lorenz Mrohs, Bamberg 6. Floyd Simen, Bayreuth

Damen: 1. Sara-Selin Weniger, Nürnberg 2. Julia Schwarz, Bayreuth 3. Sofie Paulus, Coburg 4. Sophier Machaczek 5. Leonie Muth, Allgäu Kempten 6. Monika Dransfeld, Erlangen