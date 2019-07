Taufe in Dörfles-Esbach wie zu biblischen Zeiten

Sommertauffest an der Itz: Ein besorgter Blick zum Himmel war gar nicht nötig, als Pfarrerin Gabriele Töpfer am Sonntag in Dörfles-Esbach an das Ufer der Itz zum Sommertauffest einlud. Bei strahlendem Sonnenschein und mit Klängen des Projektchores der Kirchengemeinde wurde ein fröhlicher Gottesdienst direkt an der Brücke über die Itz gefeiert. Etwa 100 Menschen hatten sich einladen lassen, sich Gedanken zu machen, was der Glaube in ihrem Leben bewirkt hat oder bewirken könnte. Vier Kinder und Jugendliche wagten es schließlich, gemeinsam mit ihren Paten den kleinen Abhang bis zum Flussufer hinunter zu klettern. Dort - mitten in der Itz - empfingen sie den Segen Gottes. Viele Taufkerzen wurden entzündet, was bei dem frischen Wind die schwierigste Aufgabe war. Aber auch, wenn die eine oder andere immer wieder ausgeblasen wurde, erinnerte es doch alle daran, dass sie Teil einer größeren christlichen Gemeinschaft sind.