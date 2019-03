Tanzmariechen Aenne Rebahn vom Coburger Mohr holt den Titel Süddeutsche Meisterin

Ein überaus erfolgreiches Wochenende liegt auch hinter der Tanzsportgruppe Coburger Mohr, die bei den süddeutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport in Hof ebenfalls einen Titel mit nach Hause nahm: Tanzmariechen Aenne Rebahn von der TSG Coburger Mohr war nicht zu schlagen, siegte in ihrer Wettkampfkategorie und holte sich den Titel Süddeutsche Meisterin.

Vielee Höchstschwierigkeiten

Auch die Jugend des Coburger Mohr verzeichnete einen großartigen Erfolg und wurde Süddeutscher Vizemeister.

Aenne Rebhan, die von Michelle Maldonado trainert wird, wurde unter 21 startenden Tanzmariechen zum ersten Mal Süddeutsche Meisterin mit einem temporeichen und mit akrobatischen Höchstschwierigkeiten gespickten Tanz.

Schon am kommenden Wochenende geht es für die Junioren im Alter von elf bis 14 Jahren und die Altersklasse Ü 15 um die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft am 30./31. März 2019 in Braunschweig.red