Tanzend in Bad Rodach um die ganze Welt

Fußball-Deutschland gegen die City Dancers. Wer gewann? Es waren die City Dancers, die trotz Live-Berichterstattung des Spieles gegen Schweden die Zuschauer in die Gerold-Strobel-Halle locken konnten, die bis fast auf den letzten Platz gefüllt war. Da muss doch etwas Außergewöhnliches, etwas Besseres als Fußball, über die Bühne gegangen sein. In der Tat.Denn das Feuerwerk, das zum 25-jährigen Bestehen von den Damen abgebrannt wurde, war ewirklich sehenswert. Was sie auf der Bühne zeigten, darf als echte Werbung für die Kurstadt gesehen werden. Das Publikum zog deshalb alle Register der Anerkennung mit lautstarken Beifallsbekundungen - dank der eindrucksvollen Vorstellungen, an einem Abend, der wie im Fluge verging. Die deutschen Fußballer hätten sich eine Scheibe abschneiden können. Es ging zwar fast zum Schluss der zweieinhalbstündigen Vorstellung auch ein Raunen durch das Publikum als, dank Handys, das Siegtor der Deutschen bekannt wurde.Dem Motor der Truppe und Fels in der Brandung, Andrea Mitzel-Schneyer, gelang es als Moderatorin zusammen mit Marina Schmidt eine Vorstellung zu zaubern, bei der alle Register der tänzerischen Kunst gezogen wurden. Unter dem Titel "Dance - Ein Sommernachtstraum" führten die Gruppen in einem Musical variantenreich rund um die Welt.Ob es unter anderem ein Besuch im Moulin Rouge war, der Besuch auf einem Kreuzfahrtschiff, die Timber-Bar Lounge oder im zweiten Teil die Tour durch New York, Hollywood und Las Vegas - besser hätten sicherlich an den Originalschauplätzen Künstler auch nicht auftreten können, waren sich viele Zuschauer einig.Hervorzuheben bleibt auch der Auftritt des Sängers Matthes Kirchmeier, der Gänsehautfeeling erzeugend weltbekannte Schlager präsentierte, ebenso der von Franziska Lotz. Da blieb dem Bürgermeister Tobias Ehrlicher ( SPD ) nur noch übrig, Glückwünsche auszusprechen.Andrea Mitzel-Schneyer präsentierte eingangs die Historie der City Dancers, die 1993 ursprünglich als Dancing Kids begannen und schließlich 2002 umgetauft wurden.Ob es 1996 der Bayerische Meistertitel mit der Rheinischen Garde war, oder 2003 der gleiche Titel nochmals sowie die Deutsche Vizemeisterschaft und dritter bei den Europameisterschaften, die Ausrichtung der Bayerischen Meisterschaft oder die der Europameisterschaft, die City Dancers waren immer wieder in aller Munde.Auch in Bad Rodach waren zahlreiche Auftritte zu verzeichnen. Denn bei vielen Anlässen gehörte stets die beschwingte Truppe dazu, die sich längst einen festen Platz in den Herzen der Bürger ihrer Stadt ertanzt hatten.