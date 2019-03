Talente der Mittelschule Rödental präsentieren sich

Supertalent - was heißt das an der Mittelschule Rödental? "Da sind nicht schulische Leistungen gefragt, sondern die Fähigkeiten und Begabungen, die in den Schülern sonst noch stecken. Das sind Schüler, die abseits vom Notendruck in ihrer Freizeit Glanzleistungen vollbringen", erklärte Konrektor Jochen Langbein begeistert. "An Tagen wie diesen", sang der Schulchor und über 200 Schüler sangen am Freitagmittag lautstark in der Halle ihrer Behelfsschule (ehemalige Firma Living Glass) mit. Es war ihr Tag, der Tag der Talentsuche: Neun Supertalente trauten sich auf die Bühne. Ihre Begabungen liegen im Sport, Gesang, Musizieren und Live-Painting. Das waren ihre Stärken, und sie bewiesen großen Mut, vor der gesamten Schulfamilie aufzutreten. Der Jury stellten sich: Lisa Schulz und Regina Trinz (Gesang), Jenissa Paul und Melina Drescher (Live-Painting), Celina Greiner (Tanz), Felix Schedel (Bariton), Jasmin Joppich und Luca Doppel (Gesang und Gitarre), Vüsal Mustafayev (Judo), Lisa-Marie Kaiser (Gesang), Leni Müller (Tanzmariechen) und Jessica Pauls (Gesang).

Im Judo-Bayernkader

Supertalent 2019, diese Ehre auf Platz eins gebührte dem 16-jährigen Vüsal Mustafayew (Klasse 8a). Vüsal gab eine kleine Kostprobe aus seinem Judosport. Nur Pädagogen legt er nicht auf Kreuz, das würde sich der junge Sportler nie trauen! Wie sportlich fit Vüsal zudem noch ist, bewies er spontan und legte gleich 50 Liegestützen nonstop aufs Parkett, das Schülerpublikum zählte lautstark mit. Vüsal Mustafayev kam vor zwei Jahren mit den Eltern und der kleinen Schwester aus Aserbaidschan. In Rödental fand die Familie ein neues Zuhause. "Es gefällt mir gut in Deutschland und Judo gefällt mir am allermeisten. Ich wollte als kleiner Junge immer Judomeister werden", erzählte Vüsal. Im "Postverein SV Coburg" ist er sportlich unterwegs und "ich bin im Bayernkader in München." In seiner Freizeit, wenn mal kein Judo ist, fährt er gerne Fahrrad. Vüsal ist in seinen zwei Jahren Deutschlandaufenthalt im Judo übrigens sehr erfolgreich. Im letzten Jahr holte er alle bayerischen Meistertitel. Diesen Samstag geht die Titeljagd in Leipzig weiter: die deutsche Meisterschaft wartet auf ihn. Wenn Vüsal in München ist, wartet beim Training ein Acht-Stunden-Tag auf ihn. Nicht nur seine Eltern sind wahnsinnig stolz auf ihren Großen, ebenso die gesamte Rödentaler Schulfamilie.

Jessica Pauls (Klasse 10M) trat ans Mikrofon und sang Rihannas Hit "Stay", ohne dass ihr Lampenfieber anzumerken war. "Ich singe sehr gerne, aber eigentlich bin eher schüchtern. Das ist jetzt eine echte Herausforderung für mich. Beruflich würde ich als unrealistisches Ziel gern etwas mit Schauspiel oder mit Singen machen. Realistisch möchte ich im Kindergarten oder im Hotelfach arbeiten", macht sich die 17-Jährige Gedanken über ihre berufliche Zukunft. Der dritte Platz krönte ihr Supertalent.

Den zweiten Preis holte Lisa-Marie Kaiser (Klasse 8G) mit dem Song "Scared to be lonely" von Martin Garrix. Lisa-Marie hat an ihrer Schule erste Supertalent-Erfahrungen gemacht. Sie trat bereits öfters auf.

"Ich werde einen Tanz aus meinem Gardeprogramm vorführen", sagte Tanzmariechen Leni Müller (Klasse 6G) strahlend. Sie ist stolz, jetzt beim Coburger Mohr anfangen zu dürfen. "Ich komme dort zur Juniorengarde, vorher war ich bei der SG Rödental und habe dort trainiert, Garde- und Showtanz." Die 11-Jährige tanzt seit drei Jahren, hatte allerdings zuvor Ballettunterricht. "Ich bin nur ein bisschen aufgeregt, aber die in meiner Klasse finden das ganz cool, was ich so mache".

Eine bunt gemischte Jury (Schüler, Pädagogen, Eltern, Dritter Bürgermeister Gerhard Mücke, Schulamtsdirektor Uwe Dörfler) hatten es nicht leicht bei so vielen besonderen Fähigkeiten. Eine Urkunde sowie ein kleines Präsent konnten alle stolz machen. Die drei Erstplatzierten erhielten zudem noch ein Geldgeschenk. Schulamtsdirektor Dörfler zeigte sich von den Rödentaler Talenten mächtig beeindruckt.