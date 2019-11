SV Großgarnstadt: Heisig löst Bergmann ab

Ab der neuen Saison wird es einen Trainerwechsel beim Traditionsverein aus dem Osten des Coburger Landkreises geben. Nach vier erfolgreichen Jahren an der Seitenlinie des SVG verlässt Trainer Stefan Bergmann den Verein. Darauf verständigten sich die Verantwortlichen und der Trainer einvernehmlich.

Nachfolger wird der aktuell noch beim SV Hafenpreppach unter Vertrag stehende Achim Heisig. Der routinierte Trainer mit A-Lizenz kehrt nach nur einem Jahr wieder als Trainer in die Kreisliga zurück. Er will das derzeit gute Niveau der Großgarnstadter stabilisieren und mit neue Ideen noch verbessern.

Geprägt ist die Ära Bergmann mit dem größten Erfolg der über 56-jährigen Vereinsgeschichte des SVG. Im Sommer bestritt der Kreisligist das Aufstiegs-Relegationsspiel zur Bezirksliga gegen den TSV Meeder. Vorangegangen war die beste Kreisliga-Saison mit 61 Punkten und der Vizemeisterschaft hinter Aufsteiger SV Ketschendorf. Motivator Bergmann forcierte das präzise Pass- und Flügelspiel, brachte absoluten Siegeswillen ins Team und machte somit in seiner Amtszeit aus einer Kämpfertruppe eine spielstarke Kreisliga-Mannschaft. Niedergeschrieben in Zahlen stehen in bisher 108 Spielen stolze 163 Punkte bei einem Torverhältnis von 199:178 zu Buche.

163 Punkte in 108 Spielen

In den Spielen nach der Winterpause werden das Team und die Verantwortlichen alles daransetzen, ihrem scheidenden Trainer einen gebührenden Abschied zu bescheren. Das gesteckte Ziel - einen Spitzenplatz belegen - soll realisiert werden.