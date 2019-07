SÜC-Publikumspreis geht an die DJK/TSV Rödental

Der Publikumspreis des SÜC-Jugend-Cups geht in diesem Jahr an die DJK/TSV Rödental. Dotiert ist die Auszeichnung mit 700 Euro. Am Dienstagabend wurde ein Symbol-Scheck im Hauptgebäude des Coburger Energie-Zulieferer überreicht. Auch die anderen Preisträger der 2014 ins Leben gerufenen Sportförderung bekamen die Ehrungen.

Allerdings wurde auch bei diesem Treffen noch einmal deutlich, dass die Zukunft dieser Initiative auf der Kippe steht. Grund: Das mangelnde Interesse der Sportvereine. Deshalb auch das "neue Format", wie SÜC-Geschäftsführer Wilhelm Austen die Preisverleihung bezeichnete. Während in den letzten Jahren nämlich ein großer Showabend organisiert wurde, bei dem sich die drei Erstplatzierten mit ihren Jugendabteilungen präsentierten, blieb es dieses Mal bei einem Kreis von Vertretern der siegreichen Vereine, Initiatoren und Helfern.

Jürgen Heeb vom Sportverband der Stadt Coburg und Jürgen Rückert vom BLSV erklärten dabei den Sinn, Inhalt und Erfolg des Jugend-Cups. Besonders bei dieser Bewerbungsform sei, dass über die Kreativität in der Jugendarbeit gepunktet werden konnte. Allerdings so Rückert: "Uns fehlt nicht mehr so sehr der sportliche Nachwuchs, sondern eher die ehrenamtlichen Übungsleiter. Dieser Umstand bereitet den Vereinen immer mehr Probleme."

Um Abhilfe zu schaffen, wäre es ein Ansatz, die Fördergelder für Übungsleiter zu erhöhen. "Das muss der erste Schritt sein", so Heeb fordernd.