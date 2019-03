Sturm wickelte den Efeu von der Fassade des Coburger Kongresshauses

Von der Fassade zum Ketschenanger hin fegten die Windböen den Efeu. Die Kletterpflanze hatte in den vergangenen Jahren die ganze Fassade erklommen und bedeckt. Karin Schlecht, Betriebsleiterin im Kongresshaus, erinnert sich, dass in der Vergangenheit Sturmböen schon zweimal die Fassadenbegrünung heruntergerissen hatten. "Das erste Mal geschah das bei dem starken Gewitter, welches 2005 das Schützenfest unter Wasser setzte."

In den nächsten Tag werden die Äste und Zweige des Efeus entfernt. "In einigen wenigen Jahren wird der Efeu an der Wand wieder emporgeklettert sein", meinte sie weiter. Dann könnten auch Vögel dort wieder nisten. Glücklicherweise, so die Kongresshaus-Chefin, seien zwischen Gehweg und der Fassade an dieser Stelle einige Meter Abstand, so dass niemand zu Schaden gekommen sei.