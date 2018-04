Streit um Baugebiet in Coburg: Senat fasst neuen Beschluss

Beim Baugebiet "Westlich der Pommernstraße zwischen Judenberg und Himmelsacker" setzt die Stadtverwaltung in rechtlichen Belangen auf Netz und doppelten Boden. Um eventuelle juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden - immer noch ist ein Normenkontrollverfahren beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gegen das Baugebiet anhängig - hat der Bau- und Umweltsenat am Mittwoch einen Beschluss vom Januar diesen Jahres nochmals gefasst. Die Wiederholung begründete Rechtsdirektorin Stefanie Grundmann aus juristischer Sicht.



Im September vergangenen Jahres hat der Bau- und Umweltsenat einen Bebauungsplan für das Gebiet gebilligt und es folgte die öffentliche Auslegung. Die daraufhin eingegangenen Stellungnahmen, so der Standpunkt der Verwaltung, hätten nur geringfügige Änderungen des Planentwurfes bewirkt, die Grundzüge der Planung aber nicht berührt. Deshalb, so die Schlussfolgerung, sei keine erneute öffentliche Auslegung nötig gewesen. Im Dezember folgte die Beschlussfassung des Bebauungsplanentwurfes als Satzung, die wiederum zwei Tage in Kraft getreten ist.



Mitte Januar jedoch erreichte die Stadt ein Rundschreiben des Bayerischen Städtetags, worin neue Erläuterung der Obersten Baubehörde im Staatsministerium zum Verfahren nach dem angewandten Paragrafen 13b des Baugesetzbuches enthalten sind. Danach dürfen in einem solchen Wohnbaugebiet Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe nicht betrieben werden. Auch Tankstellen und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sind dort ausgeschlossen. Diese neuen Erläuterungen passierten den Bau- und Umweltsenat dann in der Sitzung vom 17. Januar, allerdings außerhalb der Tagesordnung, weil die Verwaltung den Vorgang als eilig betrachtete.



Die Stadt war wegen des Normenkontrollantrags gegen den Bebauungsplan vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof München zur Stellungnahme bis zum 18. Januar aufgefordert worden, das Rundschreiben mit den neuen Erläuterung war aber erst kurz vor der Sitzung des Bausenats einen Tag zuvor eingetroffen. Der Behandlung dieses Punktes außerhalb der Tagesordnung wurde mit 8:1 zugestimmt, dem Beschlussvorschlag der Verwaltung ebenfalls mit 8:1.



Bei der Auslegung jedoch kam der Einwand, der Senat habe einen unwirksamen Beschluss gefasst, weil einerseits das Thema nicht auf der Tagesordnung gestanden und ein Stadtratsmitglied auch dagegen votiert habe. Das schätzte die Rechtsabteilung der Stadt anders ein, will aber auf Nummer Sicher gehen: "Um eine zeit- und arbeitsaufwendige Vertiefung dieser Frage in dem bereits anhängigen Normenkontrollverfahren zu vermeiden beziehungsweise von vornherein das potenzielle Risiko, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof München im konkreten Fall eine andere Auffassung vertreten könnte, sicher ausschließen zu können, wird aber dennoch empfohlen, den Beschluss vom 17. Januar 2018 erneut zu fassen und ebenso den sich anschließenden Verfahrensschritt der öffentlichen Auslegung zu wiederholen."



Grünen-Stadtrat Wolf-Rüdiger Benzel verwies auf die Geschäftsordnung, wonach der Beschluss vom Januar seiner Ansicht rechtswidrig sei und versagte dem nun nochmals gefassten Beschluss seine Zustimmung. Eine Einstimmigkeit verlange die Geschäftsordnung für kurzfristige zusätzliche Themen auf der Sitzungsagenda nicht, hielt SPD-Stadtrat Andreas Gehring dagegen.