Streit im Landkreis Coburg eskaliert: Fahrradfahrer beißt Mann in den Finger und schlägt ihn

Ein 33-jähriger Mann war am Dienstagnachmittag mit einer 22-jährigen Frau als Sozia auf einem Motorroller in Neustadt bei Coburg unterwegs. Auf der Eisfelder Straße in Richtung Meilschnitz hielt er für kurze Zeit auf dem Radweg an.

Das ärgerte offenbar einen etwa 40 Jahre alten Fahrradfahrer. Dieser hielt bei dem Motorroller an und daraufhin entwickelte sich ein Streit. Dabei schlug der Fahrradfahrer dem Rollerfahrer mit der Faust ins Gesicht und biss dem Mann in den Zeigefinger. Der Rettungsdienst brachte den 33-Jährigen anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus. Der bislang unbekannte Fahrradfahrer fuhr Richtung Meilschnitz davon.

Lesen Sie auch: Auto und Lkw krachen ineinander: Zwei Menschen in Oberfranken verletzt.