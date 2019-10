Erpresste Stoschek die Stadt Coburg? Brisante Reportage wirft Fragen auf

"Und wenn die Stadt keins von beidem macht, dann wird"s halt nichts oder weniger Gewerbesteuer geben", so Kastner. Kann man hier von Erpressung sprechen? Hat hier der Unternehmer die Macht des Geldes und kann damit die Stadtpolitik so beeinflussen, wie er das gerne hätte? Schließlich könne das Unternehmen durch interne Verlagerung der Geschäftsprozesse kurzerhand selbst entscheiden, an welchem Standort er wie viel seiner Gewerbesteuer zahlen möchte.

Die weiche Stelle Politik

Also etwa doch Erpressung? "Erpressbarkeit ist schwierig", windet sich Coburgers Alt-OB um eine klare Antwort herum. "Erpressbarkeit ist etwas Juristisches. Aber es geht durchaus in eine Richtung, wo ich sagen würde: Da hat Politik schon eine weiche Stelle."

Im weiteren Verlauf thematisiert der Autor den Konflikt um die Max-Brose-Straße in Coburg: Bereits 2004 strebte der damalige Brose-Geschäftsführer Michael Stoschek eine Umbenennung der Von-Schultes-Straße - hier hat der Automobilzulieferer in Coburg seinen Hauptsitz - in Max-Brose-Straße umzubenennen. Brose, Stoscheks Großvater, hatte das Familien-Unternehmen in Coburg begründet und hauptsächlich dazu beigetragen, dass das Unternehmen seine jetzige Größe hat.

10 Jahre später wird Antrag genehmigt

Wegen seiner viel diskutierten Rolle in der NS-Zeit hatte der Antrag der Straßenumbenennung zu einer großen Kontroverse in der Vestestadt geführt. Erst 2015 wurde der zweite Antrag auf eine Umbenennung der Von-Schultes- in Max-Brose-Straße vom Coburger Stadtrat zugestimmt. An dessen Spitze stand zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr Norbert Kastner: 2014 wählten die Coburger Norbert Tessmer zu seinem Nachfolger.