Stelldichein der Sautrogkapitäne in Untersiemau

Lange haben die Feuerwehr Untersiemau und die Bürger auf dieses Spektakel warten müssen. Das Siemauer Sautrogrennen konnte erst wieder stattfinden, nachdem der Untersiemauer Schlossteich komplett abgelassen, gründlich ausgebaggert und wieder vollgelaufen war. Beim Untersiemauer Teichfest am Wochenende war es also wieder so weit. Es traten sechs Mannschaften in ihren Trögen zum Wettbewerb an, und zwar drei aus Untersiemau, zwei aus Dietersdorf sowie die Feuerwehr aus Meschenbach. Zum Bedauern einiger Zuschauer nahm keine weitere Mannschaft aus den anderen Untersiemauer Ortsteilen teil.

Zu einer Mannschaft gehörten zwei Mitglieder, die ihren Sautrog über den Teich zu einer Boje steuern mussten. Dort wurde gewendet, und es ging wieder zurück. Dabei waren nicht nur Kondition und Kraft, sondern auch viel Geschick und vor allem Technik gefragt. Aber auch die Sitzposition im Trog ist ein entscheidender Faktor. Das konnten die zwölf Sautrogfahrer, darunter auch eine Fahrerin, bestätigen. Natürlich blieb es nicht auch, das auch der ein oder andere Sautrog kippte und der Insasse mit dem original Schlossteichwasser Bekanntschaft machte. Manche behalfen sich dann, indem sie mit ihrem Trog zur Boje und wieder zurück schwammen.

"Alle sind Gewinner"

Spannend waren dann die Rennen im Halbfinale und die Rennen um die Podestplätze, wo die Akteure noch einmal alles gaben. Kommentiert wurde das Ganze vom Vorsitzenden der Feuerwehr, Hans-Jürgen Ganß, der zwischendurch feststellte: "Alle sind Gewinner." Lautstark feuerte das Publikum am Uferrand die Sautrogkapitäne an. Denn alle Mannschaften erhielten einen Preis. Die Zuschauer durften außerdem den schönsten Sautrog wählen. Obwohl sich die Fahrerin und der Fahrer des Trogs aus Dietersdorf mit dem Titel "Die Fischerin vom Bodensee" stilecht verkleidet hatten, wurde das Gefährt der "Stollengruppe" aus Untersiemau mittels starkem Applaus zum schönsten gewählt. Die ersten drei erhielten zusätzlich wertvolle Pokale. Belohnt wurde die Anstrengung auch mit Sachpreisen ansässiger Firmen.

Die Ergebnisliste:

1. Platz : "Teich Hunter" (Feuerwehr Untersiemau) mit Kilian Packert, Daniel Paschold;

2. " Der Esel von der Eselsbrücke" (Feuerwehr Meschenbach) mit Sven Schneider, Yury Ferlevskyy;

3. "Weißer Schwan" (Feuerwehr Dietersdorf) mit Dominik Wahle, Niklas Brasch;

4. "Schlossteichfischer" (Schlossteichfischer Untersiemau) mit Christian Kob, Sebastian Böhnlein;

5. "Stollengruppe" (Untersiemau) mit Maximilian Packert, Jonas Brückner;

6. "Die Fischerin vom Bodensee" (Feuerwehr Dietersdorf II) mit Lea Spindler, Manuel Brasch.