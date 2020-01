Archaisch und modern, farbenreich und fein abgestuft in Grautönen - so kontrastreich startet der Coburger Kunstverein in sein neues Ausstellungsjahr als Forum Kunst. Im Pavillon am Hofgarten und im Studio begegnen sich zwei Künstlerpersönlichkeiten mit unverwechselbaren Handschriften. Nebeneinander ...