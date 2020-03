Stadt Coburg untersagt alle Veranstaltungen mit mehr als 200 Teilnehmern

Was am Mittwochabend bereits durchgesickert war, wurde am Donnerstag offiziell; Die Stadt Coburg hat eine Verfügung erlassen, wonach Veranstaltungen mit mehr als 200 Teilnehmern ab sofort untersagt sind.

In einer Pressemitteilung heißt es dazu: "Durch diese Maßnahme möchte die Stadt Coburg frühzeitige Prävention gegen die steigende Anzahl an Corona-Infektionen in Deutschland leisten und das Risiko einer möglichen Ausbreitung minimieren beziehungsweise reduzieren. Denn: Gesundheitsvorsorge steht über jedem wirtschaftlichen Handeln."

Diese Anordnung tritt zwar offiziell erst mit Wirkung ab Freitag, 13. März, in Kraft. Die Vorstellungen im Coburger Landestheater (Großes Haus) sind aber bereits seit Mittwochabend abgesagt.

Die Anordnung gilt zunächst bis einschließlich 9. April.