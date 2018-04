Stadt Coburg plädiert für "Coburger Land"

In der Diskussion um den Namen der künftigen Autobahnraststätte an der A73 bei Drossenhausen hat sich die Stadt Coburg für "Coburger Land" ausgesprochen. Man folge damit, wie es in einer am Freitag verschickten Pressemitteilung heißt, der Argumentation von Landratsamt und IHK.



"Mit dem Namen ,Coburger Land' präsentieren wir unsere gesamte Region bei Fernreisenden. Wir müssen in dieser Sache pragmatisch für unsere Region denken", erklärt Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD). Der Gemeinderat Meeder hatte das anders gesehen und für den Namen "Lange Berge" votiert.



Die Namensgebung muss sich nach Ansicht von Tessmer am Fremden- und Fernreiseverkehr orientieren, wobei die Nennung des Wortes "Coburg" auswärtigen Personen eher in Erinnerung bleiben werde, da verschiedene Einrichtungen und Veranstaltungen des Oberzentrums bekannt sind. "Die Stadt und der Landkreis Coburg möchten sich zukünftigen Gästen durch einen prägnanten Namen vorstellen: Deshalb plädiert die Stadtspitze für den Namen ,Coburger Land'", ergänzt Tessmer.