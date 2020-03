St. Moriz in Coburg: Aufruf zum Gebet

Zusammenhalten in der Coronakirise - und auf Gott vertrauen. In der Coburger Morizkirche wird ab sofort jeden Abend um 18 Uhr die Osterkerze entzündet. Dazu wird - von der Person, die das Entzünden übernimmt - ein Gebet gesprochen.

In einem Aufruf der Morizkirche heißt es, dass auch jeder bei sich zuhause um 18 Uhr eine Kerze anzünden und ins Fenster stellen soll - und dazu beten möge. "So verbinden wir uns als Gemeinde täglich um 18 Uhr im Gebet", heißt es in dem Aufruf.