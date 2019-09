Zwei Standards kosten VfL Frohnlach den Sieg

Die Ouvertüre glich bei der Landesliga-Partie zwischen dem VfL Frohnlach und dem FC Geesdorf dem Finale: Nach wenigen Sekunden und in der letzten Sekunde des Spiels mussten die Gastgeber einen Gegentreffer hinnehmen und so gab es nach dem 2:2-Remis doch einige enttäuschte Gesichter im Willi-Schillig-Stadion. VfL Frohnlach - FC Geesdorf 2:2 (2:1)

Beim VfL wirkte sich das erstmalige Mitwirken von Spielertrainer Bastian Renk von Beginn an positiv aus. Der 37-jährige Routinier fungierte stets als Anspielstation im Mittelfeld, so war das den vergangenen Spielen zu beobachtende "Loch" zwischen Angriff und Abwehr war nicht mehr zu sehen. Ebenso überzeugen konnte die verletzungs- bzw. krankheitsbedingt neu formierte Abwehr mit dem erstmals als Innenverteidiger wirkenden Konstantin Körner und Lukas Riedel, der auf der ungewohnten Rechtsverteidigerposition wirkte. Die Gäste überzeugten mit einer sehr guten Spielanlage und zeigten ein Kurzpassspiel mit hoher Qualität. Herauszuheben waren die Mittelfeldregisseure Jannik Feidel und Niclas Staudt sowie der auf der Außenbahn unermüdlich arbeitende Tresor Mbala.

Ungünstiger hätte das Spiel aus Sicht der Frohnlacher nicht beginnen können. Lukas Pflaum foulte Staudt nach wenigen Sekunden 25 Meter vor dem eigenen Tor. Der gefoulte Spieler nahm sich der Aufgabe an und zirkelte den Freistoß an der Mauer vorbei ins Tor. Doch die Hausherren waren nicht geschockt und konnten gleich antworten: Pflaum fand an der linken Strafraumecke Daniel Oppel und dieser erzielte mit einem Flachschuss den Ausgleich (3.).

In der ersten Halbzeit waren die Spielanteile bei vielen Duellen im Mittelfeld ausgeglichen. Nach 20 Minuten war der Geesdorfer Torjäger Vincent Held schneller als Ata Simitici, verletzte sich dann aber beim Torabschluss. Somit musste Geesdorf die restliche Spielzeit ohne seinen 18-maligen Torschützen auskommen. Der positive Effekt von Renk auf dem Spielfeld zeigte sich nach 40 Minuten. Er antizipierte einen Pass im Mittelfeld und schickte Oppel auf der rechten Seite. In diesem Angriff zeigten die Frohnlacher, dass sie klasse Fußball spielen können und spielten die Geesdorfer Hintermannschaft aus. Über Aykut Civelek und Kevin Hartmann kam der Ball zu Pflaum, der vom Fünfmetereck zum 2:1 vollendete.

Nach der Halbzeitpause drückte Geesdorf mit Macht auf den Ausgleich. Allerdings kamen die Gäste kaum zu gefährlichen Abschlüssen, da die VfL-Hintermannschaft sehr gut organisiert war und kaum etwas zuließ. So blieb es bei Torannäherungen von Raphael Fuß, Daniel Wagner, Felix Lehmann und Mbala. Da die Geesdorfer immer offensiver wurden, ergaben sich viele Konterchancen für Frohnlach, welche aber allesamt nicht genutzt wurden. Civelek und Renk fanden je zweimal ihren Meister in Torwart Dominik Holzmann. So kam es, wie es kommen musste. Bei einem Frohnlacher Eckball in der Nachspielzeit verloren die Gastgeber das Spielgerät. Nach einem langen Ball der Gäste wurde Staudt erneut rund 20 Metern vor dem Tor gefoult. Diesmal trat Spielertrainer Jannik Feidel an und traf mit einem Kunstschuss ins linke Toreck.

Stimmen zum Spiel

Bastian Renk (Spielertrainer des VfL Frohnlach): "Meine ersatzgeschwächte Mannschaft hat eine hervorragende Einstellung gezeigt. Leider waren wir schlussendlich zu naiv und haben uns nicht belohnt."

Christian Tremel (Sportlicher Leiter des VfL): "Es war trotz des tragischen Endes ein verdientes Unentschieden. Geesdorf hat mit einer hervorragenden Spielanlage beeindruckt."

Jannik Feidel (Spielertrainer des FC Geesdorf): "Ich ziehe meinen Hut vor meiner Mannschaft, die immer an den Ausgleich geglaubt hat. Allerdings hat man gesehen, dass wir eine junge Truppe haben, als wir nach dem ersten Gegentor zeitweise die Linie verloren haben."

VfL Frohnlach: Hempfling- T. Rebhan, Simitici, Körner, Riedel- Renk, Pflaum, Civelek, Oppel, W. Rebhan (58. Scheler), Hartmann (90. +1 Kleylein)

FC Geesdorf: Holzmann - Mbala , Konrad, F. Feidel, Wagner (74. Kober), J. Feidel, Lehmann, Staudt, Weiglein, Fischer, Held (20. Fuß)

Tore: 0:1 Staudt (1.), 1:1 Oppel (3.), 2:1 Pflaum (41.), 2:2 J. Feidel (90. +2)

Schiedsrichter: Fabian Zimmermann (Heuchling) Zuschauer: 250

Gelbe Karten: Pflaum, T. Rebhan, Körner / Lehmann, F. Feidel