Wüstenahorn macht in Hälfte 2 in Weidach ernst

TSV Sonnefeld verliert zweimal







Die großen Überraschungen in der ersten Runde des Totopokals auf Kreisebene sind am Wochenende ausgeblieben. Bevor am Donnerstag und Freitag bereits die zweite Runde ansteht, werden am Dienstag noch drei Erstrunden-Partien angepfiffen. Unter anderem gastiert der VfL Frohnlach um 18.30 Uhr beim TSV Neuensorg Beim Nachbarduell zwischen dem A-Klassisten SV Weidach und dem Kreisliga-Aufsteiger Spvg Wüstenahorn versprach zumindest der erste Abschnitt Spannung. Die frech aufspielenden Weidacher gingen durch frühe Treffer von Steffen Ohnsorge (6. Minute) und Tobias Pilz (18.) mit 2:0 in Front. Doch die Gäste, die sich vor einigen Wochen in der Kreisliga-Relegation gegen den Rivalen Spvg Ahorn durchgesetzt hatten, schlugen noch vor der Pause durch Patrick Düsel (36.) und Christopher Neubert (44.) zurück und zum 2:2 aus. In der zweiten Hälfte setzte sich mit zunehmendem Spielverlauf die höhere individuelle Qualität der Wüstenahorner durch.Zweimal Gerhard Reiter, Sascha Steiner und Tobias Seidenstricker sorgten für klare Verhältnisse (6:2-Endstand). Ähnlich souverän präsentierte sich der zweite Kreisliga-Aufsteiger, der TSV Heldritt . Die Mannschaft von Spielertrainer Fabian Fischer gewann mit 3:0 beim FC Bad Rodach. Florian Westhäuser, Jens Rottmann und Lukas Scheler trafen. Einen guten Eindruck hinterließ auch die neu formierte Mannschaft der TSG Niederfüllbach. Die Scheffler-Schützlinge, die durch "Umwege" noch den Kreisliga-Klassenerhalt schafften, setzten sich mit 7:1 in Obersiemau durch.In richtiger Torlaune präsentieren sich bereits wieder die Pecht-Brüder in Reihen des TSV Pfarrweisach. Sebastian traf viermal, Florian dreimal beim 8:2-Kantersieg in Hafenpreppach. Deutliche Erfolge gab es auch für die weiteren Coburger Kreisligisten. Der SV Bosporus siegte mit 5:0 beim SC Germania Stöppach/Haarth, die DJK Lichtenfels triumphierte mit 4:1 beim TSV Rossach und der SV Großgarnstadt ließ beim 4:0 in Hassenberg nichts anbrennen.Abseits der Pokalspiele haben natürlich auch die Landes- und Bezirksligisten aus dem Kreis Coburg fleißig getestet. Noch weit von Landesliga-Form entfernt ist der TSV Sonnefeld. Nach der 1:2-Niederlage gegen den Kreisligisten SV Großgarnstadt setzte es am Sonntag eine 0:5-Pleite gegen den TSV Mönchröden . Die "Mönche" wiederum verloren am Freitagabend mit 0:1 beim FC Lichtenfels. Formverbessert präsentierte sich der VfL Frohnlach, der sich deutlich mit 3:0 beim TSV Neudrossenfeld behauptete. Der FC Coburg und der FSV Krum, Bezirksligist in Unterfranken, trennten sich mit 1:1.1. ESV Lichtenfels - TSV Staffelst. 0:1517. Frickendorf - SV Heilgersdorf 0:X(Verzicht FC Frickendorf)22. SG Nurn - DJK SV Neufang 5:326. SG Nordhalben - Steinwiesen 1:323. FC Welitsch - ASV Kleintettau 1:224. SG Buchbach - FC Mitwitz 0:525. Sonnefeld II/ Schn. - Theisenort 1:33. FC Bad Rodach - TSV Heldritt 0:38. Bertelsdorf - SV Hut Coburg 2:55. SC Hassenberg - Großgarnstadt 0:418. TSV Rossach - DJK Lichtenfels 1:44. Stöppach-Haarth - Bosp. Coburg 0:56. Bergdorf Höhn - Spvg Ahorn 1:27. SV Weidach - Wüstenahorn 2:69. Ketschenbach - TSSV Fürth a. B. 1:311. Obersiemau - Niederfüllbach 1:712. Obersdorf - Burgkunstadt 1:213. FC Hochstadt - SpVgg Isling 0:214. Haarbrücken - Türkg. Neustadt 0:X(Verzicht FC Haarbrücken 16. Hafenpreppach - Pfarrweisach 2:819. Anadoluspor Coburg - Einberg 0:X(Verzicht Anadoluspor)20. Thonberg - Sylvia Ebersdorf 0:X(Verzicht ATSV Thonberg)27. SG Schmölz - FC Marktgraitz 1:515. Dietersdorf - Coburg Locals 1:2Dienstag, 3. Juli, 18.30 Uhr:10. TSV Neuensorg - VfL Frohnlach21. FC Redwitz - SC W Obermain19 Uhr:2. DJK Seßlach - TSVfB KrecktalDonnerstag, 5./Fr., 6. Juli, 18.30 Uhr:28. TSV Cortendorf - TSV Mönchröden29. TSV Unterlauter - TSV Heldritt30. TSV Scherneck - SV Heilgersdorf31. TSV Dörfles/Esbach - Coburg Locals32. FC Altenkunstadt/W - Einberg33. FC Schwürbitz - Sieger 1034. DJK/TSV Rödental - Sieger 235.FC Adler Weidhausen - Großgarnstadt36. SF Unterpreppach - TSV Staffelstein37. SV Tambach - TSSV Fürth am Berg 38. Sylvia Ebersdorf - Grub am Forst39. Niederfüllbach - Pfarrweisach40. SV Meilschnitz - SpVgg Ahorn41. Bosporus Coburg - Türkg. Neustadt42. Wüstenahorn - SV Hut Coburg43. SpVgg Isling - DJK Lichtenfels44. FSV Ziegelerden - Steinwiesen45.SSV U/Oberlangenst. - Theisenort46. SV Knellendorf - Sieger 2147. ATSV Gehülz - FC Burgkunstadt48. FC Hirschfeld - ASV Kleintettau49. TSV Ebersdorf - SG Rothenkirchen50. TSV Tettau - FC Stockheim51. FC U/Oberrodach - FC Wallenfels52. FC Wacker Haig - FC Mitwitz53. SV Reitsch - VfR Johannisthal54. SV Neuses - SC Jura Arnstein55. FC Burggrub - TSV Marktzeuln56. TSV Neukenroth - FC Kronach 57. TSV Küps - TSV Weißenbrunn58. TSV Windheim - SG Nurn/Tschirn59. TSV Gundelsdorf - Marktgraitz