Wohlbach klettert auf fünften Rang

Der TTC Wohlbach hat sein Punktekonto in der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd ausgeglichen: Fünf Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen stehen nach dem 6:3-Heimerfolg gegen den TTC Wöschbach zu Buche. TTC Wohlbach - TTC Wöschbach 6:3

Richard Vyborny und Michal Benes nutzten gegen das starke russische Gästeduo Dmitry Zakharov/Ilya Shamin ihre Chancen nicht. Die Wohlbacher gingen nach dem ersten Satz in Führung, aber ein 9:7-Vorsprung im zweiten Abschnitt reichte nicht, um auf 2:0 zu erhöhen. Im dritten Satz lagen Vyborny/Benes 10:5 vorne und verloren noch mit 12:14. Nach dem Ausgleich im vierten Satz war es dann Vyborny, der im fünften drei hundertprozentige Chancen nicht verwandeln konnte. Grozdan Grozdanov und Yevgeniy Christ gelang mal wieder ein Erfolgserlebnis im Doppel. Das Wohlbacher Duo setzte sich gegen Marlon Spieß und Kenan Hrnic glatt in drei Sätzen durch.

Die beiden Einzel vor der Pause endeten ebenfalls mit einem Sieg und einer Niederlage für die Wohlbacher. Vyborny hatte gegen den stark spielenden Shamin leichte Kreislaufprobleme und konnte seinen Vorrundensieg nicht wiederholen. Dafür machte Benes gegen Zakharov kurzen Prozess. Mit voller Konzentration, extrem gefährlichen Aufschlägen und schnellem Spiel brachte er seinen Gegner in drei Sätzen zur Verzweiflung. Es stand 2:2, und die Gäste machten den Eindruck, als würden sie sich nicht so leicht geschlagen geben.

Als dann Grozdan Grozdanov auch noch gegen den Wöschbacher Ersatzmann Kenan Hrnic in vier Sätzen verlor, schien es richtig eng für die Gastgeber zu werden.Grozdanov hatte die falsche Taktik gewählt. Sein Gegner wurde im Spielverlauf immer stärker, vor allem wenn es über die Vorhandseite ging. Dazu hatte der Wöschbacher noch das notwendige Glück auf seiner Seite. Doch Yevgeniy Christ gelang unmittelbar danach gegen Marlon Spieß der 3:3-Ausgleich. Christ spielte stark, und seinem Gegner fehlte offensichtlich auch der Glaube an einen möglichen Sieg, da er schon in der Vorrunde das alles entscheidende Spiel zum 5:5 gegen Christ verloren hatte.

Die Wende für Wohlbach kam dann mit den beiden Siegen im vorderen Paarkreuz. Vyborny erlangte gegen Zakharov seine Konzentration wieder, brauchte aber drei Sätze, um sein Spiel auf den Gegner einzustellen. Nach 1:2-Satzrückstand entschied er mit all seiner Routine die beiden letzten Durchgänge für sich.

Den spielerischen Höhepunkt am Samstagabend gab es mit dem Match zwischen Benes und Shamin. Beide präsentierten sich in Topform und waren mit einem unbedingten Siegeswillen ausgestattet. Extrem schnelle Angriffsschläge und fast unmögliche, aber ebenso schnelle Returns brachten die Zuschauer ins Staunen. Der stärkere Akteur war letztlich Benes, der mit 3:1 Sätzen das Spiel für Wohlbach gewann.

Mit der 5:3-Führung war dann der Bann gebrochen. Grozdanov und Christ hatten gegen Spieß und Hrnic leichtes Spiel. Beide gewannen deutlich mit 3:0, doch der Sieg von Christ zählte nicht mehr, da Grozdanov davor den sechsten Punkt eingefahren hatte. Insgesamt wieder eine starke Leistung der Hausherren, die sich trotz anfänglicher Probleme nicht beirren ließen und den standesgemäßen Sieg früh unter Dach und Fach brachten. Jetzt gilt es, die gute Form bis zum nächsten Spiel in zwei Wochen in Effeltrich beizubehalten.

Die Statistik

Doppel: Grozdanov/Christ - Spieß/Hrnic 3:0 (11:9, 11:8, 11:6),

Vyborny/Benes - Zakharov/Shamin 2:3 (11:5, 10:12, 12:14, 12:10, 8:11)

Einzel: Vyborny - Shamin 0:3 (7:11, 4:11, 4:11), Benes - Zakharov 3:0 (11:9, 11:4, 11:7), Grozdanov - Hrnic 1:3 (11:8, 5:11, 9:11, 3:11), Christ - Spieß 3:1 (11:5, 13:11, 8:11, 11:8), Vyborny - Zakharov 3:2 (6:11, 11:5, 8:11, 11:8, 11:3), Benes - Shamin 3:1 (13:11, 12:14, 11:8, 11:9), Grozdanov - Spieß 3:0 (11:9, 11:5, 11:7)