Wimbledon: Krawietz und Mies stehen in zweiter Runde

Kevin Krawietz aus Witzmannsberg hat zum ersten Mal in seiner Profikarriere die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Mit seinem deutschen Doppelpartner Andreas Mies triumphierte der 26-Jährige am Donnerstagnachmittag in der ersten Wimbledon-Runde nach 2:40 Stunden mit 6:3, 7:6 (7:4), 4:6 und 6:3 gegen Jamie Cerretani (USA) und Romain Arneodo (Monaco).



Der erste Satz war eine klare Angelegenheit für das deutsche Duo. Bereits im vierten Spiel gelang Krawietz/Mies ein Break zur 3:1-Führung. Die eigenen Aufschlagsspiele wurden danach souverän zum 6:3-Satzgewinn durchgebracht.



Deutlich enger ging es im zweiten Durchgang zu. Kein Doppel schaffte ein Break, der Tiebreak musste die Entscheidung bringen. In diesem profitierten Krawietz/Mies unter anderem von zwei Doppelfehlern ihrer Kontrahenten und setzten sich mit 7:4 durch.



Im dritten Satz kassierte das deutsche Duo das einzige Break im ganzen Spiel. Mies brachte im fünften Spiel sein Service nicht durch. Davon abgesehen schlugen Krawietz und Mies mit 15 Assen bei nur drei Doppelfehlern (71 Prozent Feldquote beim ersten Aufschlag) hervorragend auf. Nach dem Verlust des dritten Satzes (4:6) waren die Deutschen im vierten Durchgang von Beginn an konzentriert und gingen mit 3:0 in Front. Kritisch wurde es noch einmal im siebten Spiel, als Cerretani/Arneodo beim Stand von 2:4 aus ihrer Sicht zwei Breakbälle hatten. Doch Krawietz/Mies wehrten diese ab und stürmten mit einem 6:3 im vierten Satz in die zweite Runde.



Dort treffen sie auf das an Nummer 11 gesetzte Doppel Marcel Granollers (Spanien, Doppel-Weltrangliste: Position 22) und Pablo Cuevas (Uruguay, 28). Das Match ist noch nicht final terminiert und findet entweder am Freitag oder am Samstag statt. Für Kevin Krawietz, der sich nach 2017 zum zweiten Mal für das Wimbledon-Hauptfeld qualifiziert hatte, ist der Einzug in die Runde der Letzten 32 einer seiner größten Karriereerfolge



Unabhängig vom Ausgang der nächsten Runde wird der Witzmannsberger mit diesem Erfolg in der Doppel-Weltrangliste (aktuell Position 86) einige Plätze nach oben klettern.