Wimbledon-Gegner von Kevin Krawietz stehen fest

Der Witzmannsberger Tennisprofi Kevin Krawietz startet, wie bereits gemeldet, nächste Woche zum zweiten Mal in seiner Karriere im Doppel-Hauptfeld von Wimbledon Dabei bekommen es der 26-Jährige und sein Partner Andreas Mies (Köln, Platz 119 in der Doppel-Weltrangliste) in der ersten Runde am Mittwoch oder Donnerstag mit Jamie Cerretani (USA, Platz 59) und Romain Arneodo (Monaco, Platz 89) zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitagvormittag in London."Wir kennen beide, haben aber noch nie gegeneinander gespielt. Die Auslosung ist ok, es hätte schlimmer kommen können, aber natürlich ist im Wimbledon-Hauptfeld jede Paarung schwer", sagte Krawietz dem Tageblatt am Freitagnachmittag.Über reichlich Erfahrung verfügt vor allem Linkshänder Cerretani. Der 36-Jährige nahm bislang an 24 Grand-Slam-Turnieren teil und schaffte es bei Wimbledon 2011 und 2012 im Doppel immerhin bis ins Viertelfinale. Bei den French Open scheiterte er mit Partner Marcelo Arévalo (El Salvador) zuletzt knapp im Achtelfinale.