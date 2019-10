Wer wird Meeder-Jäger Nummer 1?

Im Duell der Verfolger kommt es am Sonntag um 14 Uhr zum Kreisliga-Showdown zwischen der TSG Niederfüllbach (3. Platz und 30 Punkte) und dem VfB Einberg (2./32). Dem Gewinner der Partie winkt der Aufstiegsrelegationsplatz, der Verlierer läuft Gefahr die Tuchfühlung zu Tabellenführer TSV Meeder (37) zu verlieren. Ein brisantes Duell auf Augenhöhe - wie nicht nur der turbulente 6:4-Hinspielsieg der TSG, sondern auch die Tabellennachbarschaft der beiden Teams nach 16 ausgetragenen Spielen zeigt.

"Wir dürfen uns vor der Winterpause nichts mehr erlauben, um vorne noch auf Schlagdistanz zu sein", räumt auch der Niederfüllbacher Führungsspieler Leonhard Scheler im Vorfeld des Verfolgerduells ein. Der ehemalige Landesliga-Akteur des FC Coburgs sieht noch mehr Potenzial in seiner neuen Mannschaft, auch wenn er mit dem aktuellen Tabellenplatz zufrieden sei.

Doch die TSG, die sich vor der Saison auch mit Manuel Friedlein und Lukas Werner hochkarätig verstärkte, konnte der mit der Transferpolitik einhergehenden hohen Erwartungshaltung noch nicht gänzlich gerecht werden. In diesem Zusammenhang muss allerdings auch das Verletzungspech erwähnt werden. Das Duo Friedlein/Werner bringt es zusammen auf nur 13 Einsätze - und das nach Spieltag 16. Doch für Leonhard Scheler kein Grund zum Lamentieren: "Es steckt viel mehr in der Mannschaft, das gilt es im zweiten Abschnitt der Saison zu zeigen."

Auf der anderen Seite kommt mit dem VfB Einberg ein Team nach Niederfüllbach, das seine letzten drei Begegnungen für sich entschied und ordentlich Selbstvertrauen getankt haben dürfte. Aber auch Niederfüllbach ist seit nunmehr fünf Partien ungeschlagen. Wer wird also Meeder-Jäger Nummer 1?

Leonhard Scheler geht mit einer Kampfansage in die bedeutungsvolle Partie: "Wir wollen Einberg schlagen und die drei Punkte hierbehalten. Daneben hoffen wir auf einen Ausrutscher der Meederer."

Spitzenreiter bei Bosporus

Eben jener TSV Meeder gibt am Sonntag beim SV Bosporus seine Visitenkarte ab. Nach dem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden gegen Adler Weidhausen will das Team von Spielertrainer Bastian Bauer zurück in die Erfolgsspur, muss aber urlaubsbedingt auf seine Mittelfeld-Stammspieler Simon Schiller und Denis Mujanovic verzichten.

Für die Heimmannschaft Bosporus Coburg gilt es, sich nicht vom einstelligen Tabellenplatz blenden zu lassen (9./19), denn der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt nur zwei Punkte. In den letzten fünf Partien gab es zudem nur einen Sieg und während dieser Zeit lediglich 18 Gegentore - eins mehr als der Gast aus Meeder in der bisherigen Saison kassierte. Auf eine sattelfeste Abwehr kann sich Türkgücü Neustadt (4./30) verlassen, pro Partie lassen die "Bullen" im Schnitt den Ligabestwert von nur einem Gegentreffer zu. Darüber hinaus gewann das "Team der Stunde" seine letzten fünf Spiele und empfängt nun den Tabellenletzten aus Krecktal (16./10) in Neustadt. Der hat nun bereits sechs Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz und gar acht auf das rettende Ufer. Gelingt beim formstärksten Team der Liga die Trendwende für die Frembs-Elf?

Wer stößt den Bock um?

Die gleiche Hoffnung, endlich den Bock umzustoßen, hegen auch die Sportfreunde Unterpreppach (17./11). Bittere sieben Pleiten am Stück mussten die Mannen von Jürgen Lutsch verkraften. Nun gastiert der spielstarke TSV Heldritt (7./26) in Unterfranken. Unterpreppach droht ebenso wie Krecktal, noch vor der Winterpause den Anschluss an die gesicherten Tabellenregionen zu verlieren.

Dort befindet sich gegenwärtig der TSV Pfarrweisach (11./ 18) mit einem minimalen Vorsprung von einem Punkt auf die Relegationsplätze. Nun erwartet man den SV Großgarnstadt (5./27), der sich nach seiner Flaute mit zwei Siegen und unglaublichen 13 Toren eindrucksvoll in der oberen Tabellenhälfte zurück gemeldet hat.

Oppel nach Großgarnstadt?

Und nicht nur das: Beim SVG wird bereits über den Tellerrand hinaus gedacht, denn mit dem Frohnlacher Landesligastürmer Daniel Oppel haben die Garnstadter einen "ganz dicken Fisch" an der Angel. Der ehemalige Angreifer des FC Lichtenfels, TSV Grub am Forst und TBVfL Neustadt/Wildenheid könnte ab der neuen Saison neuer Spielertrainer beim SVG werden. Bereits am Samstag kommt es zum Schlagabtausch der beiden Teams, die momentan die Relegationsplätze innehaben. Die Reserve des FC Coburg (13./17) trifft auf die Reserve des TSV Mönchröden (14./16) und will Wiedergutmachung für zuletzt vier Niederlagen in Serie betreiben. Dazu redet "Abräumer" Henrik Guhling seinen Mannschaftskollegen ins Gewissen: "Der Tabellenstand zeigt, dass wir mittlerweile im Abstiegskampf angekommen sind und uns schleunigst wieder anders präsentieren müssen, um da schnell wieder rauszukommen!"

Die gravierenden Unterschiede der Resultate (8:0-Sieg gegen Pfarrweisach/0:7-Niederlage in Großgarnstadt) hingen damit zusammen, dass jede Woche eine andere Mannschaft auf dem Platz stehe und die Stammspieler gegenwärtig nicht immer ihr normales Leistungsniveau erreichten, so Guhling.

"Schleunigst anders auftreten"

Letzteres wird aber nötig sein, um das Abstiegsduell gegen die "kleinen Mönche" für sich zu entscheiden. "Wir müssen unsere Grundtugenden auf den Platz bringen. Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns", erklärt der defensive Mittelfeldspieler.

Entspannter können Weidhausen (6./26) und Staffelstein (8./24) in ihre Samstagsspiele gehen. Die Adler empfangen um 15 Uhr den TSV Grub am Forst (10./18), der sich von den Relegationsplätzen absetzen will. Gleiches gilt für den TV Ebern (12./18), der um 15.30 Uhr in Staffelstein gastiert.