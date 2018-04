Wechselt Kristian Böhnlein zum TSV 1860 München?

Brüllt Kristian Böhnlein bald für die Münchner Löwen? Die Wahrscheinlichkeit, dass der 27-jährige Mittelfeldspieler aus Pressig in der nächsten Saison für den blau-weißen Traditionsverein spielt, ist jedenfalls sehr groß. Der Mannschaftskapitän des Regionalligisten SpVgg Bayreuth steht auf dem Wunschzettel des potenziellen Drittligisten weit oben. Beide Parteien sollen sich seit kurzem einig sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings noch nicht.



Der Wechsel zum TSV 1860 München wäre der nächste Sprung auf der steilen Karriereleiter des torgefährlichen Linksfußes. Der bei der Sparkasse beschäftigte Böhnlein absolvierte schon als Jugendlicher einen großen Teil seiner Ausbildung beim Hamburger SV. Schon damals wurde dem ehrgeizigen Kicker von seinen Trainern eine Profikarriere prophezeit.



Aus "Fußball-verrückter" Familie

Sein Talent kommt nicht von ungefähr, denn Kristian stammt aus einer im positiven Sinne Fußball-verrückten Familie. Sein ältester Bruder Stefan (33) spielt bei der SG Pressig/Rothenkirchen und war vor dem Zusammenschluss dieser beiden Klubs auch mehrere Jahre Spielertrainer des FC Pressig. Sein jüngerer Bruder Andreas (u. a. beim VfL Frohnlach II, FC Kronach, ASV Kleintettau) sorgt seit Jahren im Kreis Kronach mit zahlreichen Toren regelmäßig für Furore.



Am erfolgreichsten ist jedoch zweifelsohne Kristian Böhnlein. Über ein Gastspiel bei der SpVgg Greuther Fürth II kam er 2010 zum VfL Frohnlach. Beim "Wischi-Klub" reifte er schnell zu einem absoluten Leistungsträger in der Bayern- und selbst in der Regionalliga. Die SpVgg Oberfranken Bayreuth, bei der mit Wolfgang Mahr ein anderer Kronacher als Sportlicher Leiter seit Jahren das Zepter schwingt, wurde schnell aufmerksam und angelte sich das Energiebündel 2014 nach dem Abstieg der Frohnlacher. Inzwischen hat es Böhnlein sogar zum Spielführer bei den Wagnerstädtern geschafft. Mehr noch: Als defensiver Mittelfeldspieler erzielte er in der aktuellen Saison bereits neun Tore und hat damit maßgeblichen Anteil, dass seine Spielvereinigung im erbittert geführten Abstiegskampf weiter auf den Verbleib in der vierthöchsten deutschen Spielklasse hoffen darf.



Gegen die Sechziger aufgetrumpft

Am Ostermontag warf er mit seinen Bayreuthern die "Löwen" aus dem Toto-Pokal. Spätestens in diesem Spiel hat Böhnlein wohl alle Zweifel "weggeschossen" und seine Kritiker überzeugt. Seinem Wechsel zum designierten Regionalliga-Meister in die Landeshauptstadt sollte also nichts mehr im Wege stehen.