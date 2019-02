Vorfreude auf das Coburger Derby

Knapp zwei Millionen Menschen in Deutschland haben sich im vergangenen Jahr den 52. Super Bowl angesehen und die Nacht in ihren Wohnzimmern zum Tag gemacht. Die Zeit, als American Football hierzulande ein Nischendasein fristete, ist längst vorbei.

2018 startete der US-Sport auch in Coburg richtig durch. Zum ersten Pflichtspiel einer Football-Mannschaft in der Vestestadt kamen im Juni 1200 Zuschauer auf das Sportgelände des SV Hut. Die 6:22-Heimniederlage der CoTrojans gegen die Hemhofen Gechers tat der Stimmung dabei keinen Abbruch. "Unsere anfänglichen Startschwierigkeiten waren vor allem bedingt durch unsere komplett neu formierte Mannschaft, wir haben gegen Teams gespielt, bei denen doch schon einige erfahrene Spieler aktiv waren", erklärt Mäx Zillibiller, Headcoach der CoTrojans.

Dass die CoTrojans ihre erste Spielzeit letztlich als Fünfter und Tabellenletzter abschlossen, ist zu verschmerzen, schließlich steht der Wettkampfcharakter in der niedrigsten bayerischen Spielklasse noch nicht so stark im Vordergrund. Und die spielerischen Fortschritte waren in der Rückrunde schon klar erkennbar, denn immerhin erkämpften sich die Coburger zwei Auswärtssiege in Hemhofen und bei den Nürnberg Silverbacks. "Ansporn waren natürlich vor allem auch unsere großartigen Zuschauer, stellenweise hatten wir als Gastmannschaft mehr mitgereiste Fans am Spielfeldrand als das jeweilige Heimteam."

Mit noch mehr Zuschauern bei Football-Partien in der Vestestadt ist in diesem Jahr zu rechnen, denn auch der zweite Coburger Footballverein, die Coburg Black Dukes, wird in diesem Jahr in der Aufbauliga antreten. Somit steht erstmals ein Football-Derby ins Haus. "Wir haben uns im letzten Jahr bewusst gegen den Einstieg in den Ligabetrieb entschieden, um das Team zu festigen und unsere Fähigkeiten weiter auszubauen", sagt Abteilungsleiter Steffen von Berg, der wie seine etwa 40 Teamkollegen auf den Saisonstart im Frühsommer brennt. "Zum Saisonstart wird es keinem Black Duke an Motivation mangeln."

Ihre sechs Heimspiele werden die Black Dukes auf dem Angersportplatz in Coburg bestreiten. Der vermeintliche Vorteil der CoTrojans gegenüber der Black Dukes, die Eingespieltheit, wird nur bedingt zum Tragen kommen. "Wir mussten leider viele gute Spieler an andere Teams abgeben", sagt CoTrojans-Coach Zillibiller. "Wir werden aber alles daran setzen, dass wir 2019 mit einem positiven Ergebnis abschließen können." Schon jetzt schwitzen beide Teams zweimal die Woche für die neue Spielzeit

Der Super Bowl wird zelebriert

Inspirationen für die neue Spielzeit werden sich die Akteure beider Teams sicher in der Nacht von Sonntag auf Montag holen, wenn in Atlanta die 53. Auflage des Super Bowls zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams (ab 0.30 Uhr live auf Pro7 und DAZN) steigt.

Sowohl die CoTrojans als auch die Black Dukes zelebrieren das wahrscheinlich größte Sportereignis der Welt bei einem Public Viewing. Die CoTrojans treffen sich ab 20 Uhr im Bayrish Pub (Mauer 2) in Coburg. Angeboten wird ein Wintergrillen mit Spanferkel. Football-Neulingen stehen die Akteure der CoTrojans den ganzen Abend beziehungsweise Nacht für Fragen zur Verfügung. Das gilt natürlich auch für die Akteure der Black Dukes, die sich den Super Bowl ab 22 Uhr in der Wohnzimmer-Bar auf Großbildleinwand mit Burgern, Wings und Getränken (Steinweg 26) in Coburg anschauen.

Patriots oder Rams? Für welches Team drücken die Coburger Football-Fans die Daumen?

Julian Schulz (30) aus Coburg

Der "Wide Receiver" der CoTrojans wurde von seinen Teamkollegen zum wertvollsten Offensivspieler gekürt. "Ich bin für die Los Angeles Rams, weil ich finde, dass die Patriots in der Vergangenheit mit viel zu vielen Super-Bowl-Ringen nach Hause gegangen sind. Das wird langsam schon fast langweilig. Ich bin kein Erfolgsfan, die ,Underdogs' sind mir lieber. Ich freue mich auf die Eröffnungsshow mit allem Drum und Dran und ein hoffentlich spannendes Spiel. Geschaut wird zu Hause mit meiner Freundin und meinem besten Kumpel sowie dessen Partnerin."

Jeremy Burgis (21) aus Rödental

"Ich bin schon immer ein Fan der New England Patriots - um genau zu sein seit dem Jahr 2004. Ich liebe einfach den Sport und respektiere die Großartigkeit und bewundernswerten Leistungen der Profispieler! Für mich geht es beim Super Bowl um ein spannendes und faires Footballspiel. Auch wenn mein Herz für die New England Patriots schlägt, möge am Ende der Bessere gewinnen. Da wir Freunde aus den Vereinigten Staaten zu Besuch haben, feiern wir den Super Bowl zu Hause mit einem traditionellen amerikanischen BBQ und Bier ... Alkoholfreiem natürlich."

Mäx" Zillibiller (55) aus Püchitz

"Ich drücke den LA Rams die Daumen, weil sie es einfach verdient haben. Mit einer der jüngsten Mannschaften und dem jüngsten Headcoach in der NFL haben sie zu Beginn der Saison alles gewonnen und sind verdient in den Super Bowl eingezogen. Am meisten freue ich mich auf viele Punkte, vom "alten" Tom Brady und vom jungen Jared Goff. Normalerweise sind auch die Halbzeitshows ein Highlight, aber ich bin kein Fan von Maroon 5, deshalb konzentriere ich mich mehr auf das Spiel. Als Headcoach der CoTrojans schaue ich natürlich mit meinem Team im Bayrish Pub."

Jürgen Bretthauer (27) Dörfles-Esbach

"Ich unterstütze die Pats. Beim Super Bowl stehen sich zwei der besten Offensivteams der Liga gegenüber, die hoffentlich für ein Highscoring-Game sorgen werden. Als Patriots-Fan habe ich ein wenig Sorgen, wenn ich die ,Defensive Line' der Rams anschaue. Aaron Donald und Ndamukong Suh sind Monster und Vorbilder für jeden ,D-Liner'. Ich hoffe aber auf das ,Mastermind' Bill Belichick, seinen verlängerten Arm Tom Brady und auf den sechsten Ring. Verfolgen werde ich den Super Bowl mit meinen Black Dukes, bei gutem Essen und ein bis zwei Drinks in der Wohnzimmer-Bar."

Marcel Amthor (30) aus Eisfeld

"Da ich kein Fan von einer der beiden Mannschaften bin, sympathisiere ich mit dem Underdog. Kurz gesagt: Ich hoffe, dass die Rams den Titel holen. Außerdem mag ich die Patriots nicht besonders. Ich selbst spiele ,Defense Line', weshalb ich mich sehr über Aaron Donald und Ndamukong Suh (Rams) freue. Es macht Spaß den beiden zuzusehen und dabei auf ihre Bewegungen und ihre Technik zu achten. Für mich geht es in den Bayrish Pub, um dort mit vielen anderen CoTrojans das Spiel zu verfolgen. Es macht einfach riesig Spaß, mit so vielen Leuten zu schauen und mitzufiebern."

Julian Langbein (24) aus Ahorn

"Beim Super Bowl drücke ich wie immer meinen LA Rams die Daumen. Nicht nur, weil es für mein Team die erste Teilnahme seit 17 Jahren ist, sondern auch weil es gegen die Patriots, quasi den FC Bayern München der NFL, geht. Die Favoritenrolle sehe ich dieses Jahr trotzdem wieder bei den Patriots, besonders wegen der Erfahrung. Abseits des Feldes ist die Halbzeitshow wie jedes Jahr ein Highlight, auf welches ich auch bereits sehr gespannt bin. Den Super Bowl verfolge ich mit Freunden und meinem Team, den Black Dukes, in der Wohnzimmer-Bar."