Verteidigung sichert BBC Coburg ersten Saisonsieg

Der Bann in der ProB Süd ist für die Coburger Basketballer gebrochen! Am 5. Spieltag feiert der BBC seinen ersten Saisonsieg mit einem 58:53 (33:24) über die Orange Academy in Ulm. Gegen die zweite Mannschaft des Bundesliga-Klubs lagen die Gäste aus Oberfranken zwar fast das gesamte Spiel in der Kuhberghalle über in Führung, dennoch war die Schlussphase äußerst spannend. Orange Academy Ulm - BBC Coburg 53:58 (24:33)

Nach einem holprigen Start konnte sich der BBC erstmals mit einem 9:0-Lauf absetzen, führte Mitte des ersten Spielabschnittes mit 14:4. Offensiv wie defensiv lief es gut zu dieser Zeit, nach zehn Minuten vermeldete die Anzeigetafel ein 22:14 für Christopher Wolf und seine Kollegen.

Dann aber wurde die Partie zerfahrener: In siebeneinhalb Minuten kamen nur sieben Zähler aufseiten der Coburger dazu, allerdings auch nur ebenso viele auf Seiten der Ulmer (29:21, 18.). Doch obwohl beide Teams nun in der Offensive etwas nachgelassen hatten, der Vorsprung blieb konsequent im Lager des BBC: In die Pause ging es mit einem 33:24 für Coburg.

Der Start in die zweite Hälfte glückte wieder: Ein 10:4-Lauf startete das dritte Viertel, gab den Vestestädtern eine 43:28-Führung (26.). Ein Ruhekissen war der 15-Punkte-Vorsprung jedoch nicht: Punkt um Punkt kamen die Hausherren von Trainer Anton Gavel wieder heran, verkürzten vor den letzten zehn Minuten auf 48:42 aus Sicht des BBC und sorgten für ein spannungsgeladenes Schlussviertel.

Und es wurde eng: Nachdem Sven Lorber den Spielstand auf 55:50 zu Beginn der letzten Spielminute gestellt hatte, konnten sich die Ulmer zwei Mal den Offensivrebound sichern, um dann im dritten Versuch per Drei-Punkt-Spiel den Coburger Vorsprung 35 Sekunden vor der Schlusssirene auf zwei Zähler zu reduzieren. Dazu musste BBC-Forward Princeton Onwas mit seinem fünften Foul das Feld verlassen.

Doch die Coburger blieben nun cool: Während bei den Schwaben Christopher Philipps vier Freiwürfe verwarf, netzten beim BBC erst Wolf, dann Timo Dippold ein, ehe dann am Ende großer Jubel ausbrach: Endlich der erste Saisonsieg für den BBC Coburg! "Wir haben sehr gut verteidigt und haben so verhindert, dass die Ulmer ins Spiel kommen. In der entscheidenden Phase haben Sven Lorber und Princeton Onwas ganz wichtige Punkte erzielt, aber wir sind insgesamt offensiv noch zu unkonstant", war BBC-Coach Ulf Schabacker trotz des Sieges nicht restlos zufrieden, brachte seinen Schützlingen aber auch viel Verständnis entgegen: "Nach vier Niederlagen ist es schwer mit dem Selbstvertrauen in der Offensive, darum haben wir über Energie und Kampf in der Defensive gewonnen, das zählt." Ein Schabacker-Sonderlob gab es für Timo Dippold: "Er hat heute wirklich alles aus sich rausgeholt!"

Fokus auf Kellerduell gegen Erfurt

Für den Trainer und die Mannschaft geht der Blick bereits auf den nächsten Gegner: "Jetzt gilt der volle Fokus auf Erfurt, da wollen wir kommendes Wochenende den ersten Heimsieg einfahren."

Die Statistik

BBC Coburg: Ebert (16, 5 Assists, 6 Rebounds), Onwas (12, 9 Rebounds), Wolf (12, 10 Rebounds), Lorber (7), Adenekan (4, 9 Rebounds), Dippold (3), Urbano (3), Bauer (1), Bär, Wenzl, Baric (n.e.), Herbst (n.e.)

Orange Academy Ulm: Philipps (12), Krimmer (11), Großkopf (7), Ensminger (6), Diallo (6), Bulajic (4), Krause (4), Mittmann (3), Stoll, Scekic, Krasovec (n.e.),