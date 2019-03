"Urlauber" Foerster ist sofort zur Stelle

Der TTC Wohlbach hat im Oberfrankenderby beim Tabellenletzten DJK SpVgg Effeltrich eine standesgemäßen 6:3-Sieg eingefahren und ist auf den vierten Platz der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd vorgerückt. Richard Vyborny, gewann alle seine Spieler, selbst der starke Japaner Yutaka Kashiwa konnte Wohlbachs Nummer 1 nicht in Verlegenheit bringen. Das TTC-Doppel Yevgeniy Christ und Georg-Clemens Foerster legte den Grundstein für den Auswärtserfolg. DJK SpVgg Effeltrich - TTC Wohlbach 3:6

Mit Kashiwa, der erst zum zweiten Mal für Effeltrich zum Einsatz kam, wollte der oberfränkische Rivale die Wohlbacher zu Hause knacken, wurde aber von den Gästen schnell auf den Boden der Tatsachen geholt. Der "Joker" aus Japan stach nicht, denn schon im Doppel mit Martin Guman, die Effeltricher Nummer 2, musste er sich Yevgeniy Christ und Georg-Clemens Foerster geschlagen geben. Foerster, der seit einigen Monaten beruflich in Japan beschäftigt ist und aktuell auf Heimaturlaub weilt, ließ seine Kontrahenten mit viel Spielwitz immer wieder ins Leere laufen. Den Rest erledigte Christ. Das Duo legte mit dem Fünf-Satz-Erfolg den Grundstein für den Wohlbacher Sieg.

Im zweiten Doppel siegten Richard Vyborny und Michal Benes klar mit 3:1 gegen Marius Zaus und Alexander Rattassep. Ein perfekter Auftakt, der so nicht zu erwarten war. Die beiden Einzel vor der Pause endeten mit einem Sieg und einer Niederlage. Kashiwa war in der Partie gegen Benes in den entscheidenden Momenten immer einen Tick schneller. Benes entschied den ersten Satz zwar noch für sich, in den nächsten drei Durchgängen war der Japaner aber vor allem am Satzende immer im Vorteil. Im anderen Match ging Vyborny gegen Gumann zweimal in Führung und musste zweimal den Satzausgleich hinnehmen. Doch im Entscheidungssatz ließ der Tscheche nichts anbrennen und gewann deutlich mit 11:4.

Die beiden Einzel im hinteren Paarkreuz liefen für die TTC-Herren weniger gut. Beide Spiele gingen in den fünften Satz, sowohl Christ gegen Zaus als auch Grozdanov gegen Martin Jaslowski mussten schnell einem hohen Rückstand hinterherlaufen, den sie nicht mehr aufholen konnten.

So stand es 3:3 und die Hausherren witterten nochmals Morgenluft. Doch der Dämpfer für die Effeltricher Euphorie folgte sofort. Vyborny drückte dem Spiel gegen Kashiwa seinen Stempel auf und gewann mit 3:1. Auch Benes zeigte seine Klasse im Duell mit Gumann. Die Wohlbacher Nummer 2 musste zwar den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich hinnehmen, da im vierten Satz alles gegen ihn lief, doch im fünften behielt er mit 11:4 klar die Oberhand. Den entscheidenden sechsten Punkt holte schließlich Grozdanov gegen Zaus. Den ersten Satz musste der Wohlbacher noch abgeben, doch dann setzte er sich in den folgenden drei Sätzen souverän durch. Eine starke Vorstellung des TTC Wohlbach, der in den verbleibenden zwei Spielen versuchen wird, den vierten Rang zu halten. Effeltrich hat derweil noch vier Spiele zu absolvieren, der Ligaverbleib ist aber bei fünf Punkten Rückstand auf Platz 8 äußerst unwahrscheinlich.

Die Statistik

Doppel: Zaus/Rattassep - Vyborny/Bens 1:3 (11:9, 5:11, 1:11, 2:11), Kashiwa/Guman - Christ/Foerster 2:3 (11:7, 4:11, 8:11, 17:15, 3:11)

Einzel: Kashiwa - Benes 3:1 (8:11, 11:7, 11:7, 11:8), Guman - Vyborny 2:3 (10:12, 11:9, 9:11, 11:5, 4:11), Zaus - Christ 3:2 (12:10, 8:11, 11:8, 9:11, 11:5), Jaslowski - Grozdanov 3:2 (9:11, 11:7, 12:14, 11:8, 11:7), Kashiwa - Vyborny 1:3 (7:11, 11:9, 15:17, 4:11), Guman - Benes 2:3 (9:11, 11:7, 6:11, 11:3, 4:11), Zaus - Grozdanov 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 8:11)