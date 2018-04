Ungeahnte Frohnlacher Spielfreude

Der VfL Frohnlach hat das oberfränkische Kellerduell in der Landesliga Nordost am Freitagabend gegen den FSV Bayreuth überraschend deutlich mit 6:0 (3:0) für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Oliver Müller hat den letzten Platz verlassen und steht zumindest vorübergehend auf Rang 17. Der FSV Bayreuth schwebt nach dieser Schlappe nun auch in akuter Abstiegsgefahr, ist nur noch einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt. Kevin Hartmann, Lukas Werner, zweimal Sven Wieczorek, Stefano Göhring und nochmals Werner trugen sich in die Torschützenliste ein. Im ganzen Spiel gab es keine einzige Gelbe Karte.



VfL Frohnlach -

FSV Bayreuth 6:0 (3:0)

Es war für beide Klubs ein unheimlich wichtiges Spiel im letzten Saisonviertel. Denn beide Kontrahenten mussten unbedingt punkten, um eine gute Ausgangsposition für den Endspurt zu haben. Das Hinspiel hatte der FSV Bayreuth deutlich mit 6:2 gewonnen. Doch die Hausherren wollten sich in diesem oberfränkischen Duell nicht nur revanchieren, sie wollten die Chance nutzen, endlich die Rote Laterne abzugeben, die schon seit dem ersten Rückrunden-Spieltag im Oktober 2017 ununterbrochen in Frohnlach leuchtet. Dieses Vorhaben setzten die Gastgeber hervorragend und konsequent gegen teilweise schwache Gäste um, denn bereits zur Pause hieß es 3:0 für die Gastgeber. Immer wieder kamen die Hausherren erfolgreich über die Außenpositionen. Kevin Hartmann (26.), Lukas Werner (28.) und Sven Wieczorek (33.) stellten binnen sieben Minuten die deutliche Führung für den VfL her. Allerdings hatten die Gäste beim Stand von 0:0 eine gute Chance zur Führung durch Philipp Hannemann, die dieser aber vergab.



Im zweiten Durchgang ließen es die Hausherren zunächst etwas ruhiger angehen. Ziel musste es allerdings sein, noch einen Treffer zu erzielen, um den direkten Vergleich für sich zu entscheiden, der am Saisonende bei Punktgleichheit zweier Teams über die Platzierung entscheidet. Und dieser Treffer fiel dann auch. Wieder war es Wieczorek, der mit seinem sechsten Saisontor in der 64. Minute auf 4:0 erhöhte. Doch damit noch nicht genug, denn Stefano Göhring traf gegen nun indisponierte Gäste zum 5:0 (70.). Das war 20 Minuten vor dem Ende natürlich längst die Entscheidung. Der VfL ließ aber nicht locker, war mit Spielfreude dabei und Werner machte mit seinem zweiten Treffer das halbe Dutzend voll (81.). Alle Treffer waren schön herausgespielt, dabei waren Flankenbälle oder Pässe in die Tiefe jeweils Ausgangspunkt für das halbe Dutzend Tore. In diesem Duell war jedenfalls zu keinem Zeitpunkt zu erkennen, dass Frohnlach vor dem Anpfiff noch Letzter war.



Stimmen zum Spiel

Jörg Pötzinger (FSV-Trainer): "Wir hatten eine gute Chance zur Führung. Doch ab der 25. Minute waren wir hoffnungslos unterlegen und haben auch in der Höhe verdient verloren."

Roland Melzig (VfL-Spielleiter): "Wir waren deutlich überlegen und hätten noch klarer gewinnen können. Die Tore waren alle blitzsauber rausgespielt. Der Gegner hat heute seine Landesliga-Tauglichkeit vermissen lassen."





VfL Frohnlach - FSV Bayreuth 6:0 (3:0)



VfL Frohnlach: Mozzo - Lauerbach (64. Trawally), Rebhan, Göhring, Hartmann (85. Humpert), Autsch, Wieczorek, Pflaum, Weinreich, Werner (87. Maad), A. Schramm



FSV Bayreuth: Eberle - Hannemann, Menzel, Elsner, Röthlingshöfer, Schwarzer, Eisele (61. Ari), Hendel-Diaz (37. Schöpf), Ollet, Schreiber (69. Timpel), Koßmann

Tore: 1:0 Hartmann (26.), 2:0 Werner (28.), 3:0 Wieczorek (33.), 4:0 Wieczorek (64.), 5:0 Göhring (70.), 6:0 Werner (81.)

Schiedsrichter: Andreas Wörtmann (Wülflingen)

Zuschauer: 170