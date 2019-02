TV Weidhausen verliert den Anschluss

Zehnte Niederlage im zwölften Bezirksoberliga-Spiel für den TV Weidhausen: Nach der 18:22-Pleite bei der SG Bad Rodach/Großwalbur haben die Schützlinge von Trainer Frank Steinberger den Anschluss an das Tabellenmittelfeld verloren. Fünf Punkte beträgt der Rückstand bereits auf Hut/Ahorn.

Die HG hat derweil die Nerven ihrer Fans einmal mehr strapaziert. Nach zuletzt zwei Niederlagen mit einem Tor erkämpften sich Stefan Döbereiner und Co. diesmal zumindest einen Punkt gegen den HSV Hochfranken II (25:25).

Keine Mühe hatte Tabellenführer HSG Rödental/Neustadt beim 35:19-Erfolg gegen das Kellerkind TV Ebern. Am kommenden Samstag (17.30 Uhr) kommt es zum Gipfeltreffen im Sportzentrum Ost in Bayreuth zwischen der HaSpo-Reserve und der HSG Rödental/Neustadt.

SG Bad Rodach/Großwalbur - TV Weidhausen 22:18 (8:6)

Die erste Halbzeit war ein Spiel auf Augenhöhe. Die Partie wurde von den Abwehrreihen bestimmt, so fielen nur 14 Tore in der ersten Hälfte. Vor allem TVW-Torhüter Simon Swoboda verdiente sich Bestnoten, aber auch die Hausherren bauten ein massives Bollwerk auf, das den Angreifern des TV Weidhausen das Leben schwer machte.

Variantenreich versuchten die Steinberger-Schützlinge den Riegel zu knacken, doch ließen sie den entschlossenen Zug zum Tor vermissen. Die Gastgeber wirkten dank eines gut aufgelegten Matthias Kuhn entschlossener. So wurden mit einem 8:6 die Seiten gewechselt. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich konterte die SG und lag wieder mit 10:7 vorne. Die erfahrene Mannschaft aus der Badstadt steigerte nun das Tempo, was den TVW zunehmend überforderte. Vor allem über den Rückraummitte und am Kreis war Rodach nun erfolgreich.

Mit dem 18:12 zehn Minuten vor Schluss deutete sich die Vorentscheidung an. Doch noch bäumte sich Weidhausen gegen die drohende Niederlage auf. Steinberger stellte auf eine extrem offensive 3:3-Abwehr um und kam so mit seiner Mannschaft immerhin auf 18:20 heran. Dass es am Ende doch vier Tore Unterschied waren, lag auch an den zwei Zeitstrafen gegen Christian und Sebastian Büttner. Die Gastgeber nahmen dieses Geschenk dankend an und erhöhten noch auf 22:18.

Bad Rodach/Gr: Weiß, Lippold; Kuhn (7/5), Ellis (4), L. Wutschka (3/1), Kräußlich (2), Lippold (2), Riedelbauch (1), Franzl (1), Knauer (1), Lutz (1), B. Wutschka, Kretschmer.

TV Weidhausen: Swoboda, Zapf; F. Büttner (5), C. Büttner (4), S. Büttner (4/4), Querfeld (2), Pechauf (1), Schmidt (1), Reichel (1), Schrepfer, Bernert, Fugmann, Gebhard, Freitag.

HSG Rödental/Neustadt - TV Ebern 35:19 (16:10)

Die HSG, die auf Bastian Göpfert und Pascal Anthofer verzichten musste, ließ von der ersten Minute keine Zweifel am klaren Heimsieg aufkommen. Nach fünf Minuten netzte der treffsichere Linksaußen Christian Jäckel bereits zum 5:0 für die Gastgeber ein. Nach dem 12:4 (20.) ließen es die Hausherren etwas ruhiger angehen, so verkürzten die nie aufsteckenden Eberner bis zur Halbzeit auf 10:16.

In der zweiten Halbzeit fand die HSG schnell wieder zu ihrem Spiel und baute den Vorsprung in der 40. Minute durch einen sehenswerten Treffer von Florian Bernecker auf 24:13 aus.

Angetrieben vom siebenfachen Torschützen Nicolas Carl, der sowohl im Angriff als auch in der Abwehr eine starke Leistung zeigte, setzten sich die HSGler weiter Tor um Tor ab, so dass am Ende ein verdienter 35:19-Erfolg zu Buche stand.

"Für uns war es heute wichtig, an die guten Leistungen der letzten Hinrundenspiele anzuknüpfen und hellwach aus den Startlöchern zu kommen. Das ist uns auch ganz gut gelungen", zeigte sich Trainer Christoph Schuhmann zufrieden. "Es war schön zu sehen, dass wir in der Lage waren das Tempo zu kontrollieren und auch den Angriffsbemühungen der Gäste konzentriert standgehalten haben. Auch die taktischen Vorgaben haben die Jungs heute gut umgesetzt."

HSG Rödental/Neustadt: Faber, de Rooij; Carl (7), Weißbrodt (6), Cichon (5/3), Bernecker (5), Weitz (3/1), Jäckel (3), Oehrl (3), Boseckert (2), Krauß (1), Metz, Rehm.

HG Hut/Ahorn - Hochfranken II 25:25 (12:13)

Ahorn tat sich in der ersten Halbzeit lange Zeit schwer, sich gegen die gut zupackende Abwehr der Fichtelgebirgler durchzusetzen. Nach der 2:1-Führung der HG zogen die Gäste mit einem 7:2-Lauf Mitte der ersten Hälfte davon. Erst in den letzten Minuten vor der Pause wurden die Ahorner in ihren Angriffsbemühungen zielstrebiger und verkürzten nach einem Doppelpack von Stefan Döbereiner auf 12:13. Im zweiten Durchgang war Döbereiner (12 Tore) weiter nicht zu stoppen und eroberte die Führung fast im Alleingang zurück (16:14). Nach einer Auszeit schlossen die Gäste aber wieder auf und ließen sich bis zum Schluss nicht abschütteln. Beide Teams zeigten Nerven: Drei Siebenmeter in Folge wurden vergeben. Doch nachdem der HSV Hochfranken kurz vor Schluss nach langer Zeit mal wieder die Führung übernommen hatte, blieb Dominik Harbecke 18 Sekunden vor Spielende eiskalt vom "Strich" und sicherte seiner HG noch einen Punkt.

HG Hut/Ahorn: Lesch; Döbereiner (12), Birkner (4/3), Schulze (3), Harbecke (2), Hofmann (2), Mundt (1), Röttger (1), Friedrich, Straub, Ponsel, Weikard, Räder.