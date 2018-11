TV Ketschendorf: Mit Leichtigkeit zum Landesfinale

Der TV Ketschendorf hat beim Regionalentscheid Oberfranken des Bayern-Pokals in Altenkunstadt gezeigt, dass seine Turnerinnen nicht nur im Turngau Coburg-Frankenwald eine herausragende Rolle spielen, sondern auch in im Bezirk ganz vorne mitmischen kann.

Die Ketschendorferinnen gewannen mit 18 Punkten Vorsprung die Aktivenklasse WK11 vor der TS Kronach. Die Klasse der C-Jugend WK13 gewannen die TVK-Talente sogar mit 21 Punkten vor dem TV Hallstadt.

Beide Ketschendorfer Mannschaften setzten damit eine langjährig erfolgreiche Tradition fort und qualifizierten sich für das Landesfinale in Bamberg.

Erstmals sicherte sich dagegen die Spvg Ahorn mit einem Sieg bei den Jugendturnerinnen A/B der WK12 die Teilnahme am Landesfinale. Die Ahornerinnen hatten einen Mini-Vorsprung von 0,70 Punkten vor dem TV Hallstadt. Damit schickt der Turngau Coburg-Frankenwald die meisten Turnerinnen aus dem Bezirk zum Landesfinale.

Die Aktiven-Klasse WK11 war vom ersten Gerät weg eine klare Sache für den TV Ketschendorf, der mit Jasmin Sünkel, Janina Hügle, Maria Herrich-Schäffer und Lina Zimmermann den Turnerinnen der TS Kronach und des TV Schnabelwaid keine Chance auf den obersten Podestplatz ließ.

Janina Hügle wurde mit 66,45 Punkten drittbeste Turnerin des ganzen Wettkampftages in der inoffiziellen Einzelwertung, während Maria Herrich-Schäffer (71,70) und Lina Zimmermann (72,55) nicht nur die beiden Topplätze belegten, sondern auch als einzige der exakt 90 Turnerinnen des gesamten Wettkampftages die 70-Punkte-Marke knackten. Maria Herrich-Schäffer zeigte am Stufenbarren eine Pflichtübung (P) 9, die dem Kampfgericht 18,55 Punkte "entlockte", weil sie besser kaum zu turnen ist.

Lina Zimmermann glänzte vor allem auf dem Balken, den sie mit starken 18,30 konzentriert beherrschte und erhielt 18,30 Punkte auf ihre P 9 am Boden zugesprochen. Hauchdünn mit nur 0,65 Vorsprung rettete sich die Mannschaft der TS Kronach vor dem TV Schnabelwaid ins Landesfinale, dem sie im Vorjahr noch recht deutlich unterlegen war. Die beste Kronacherin war Francesca Dümlein, die für ihre Mannschaft alle Wertungen einbringen konnte. Immer wieder als verlässliche Stütze für ihr TS-Team erweist sich ausgerechnet die älteste Turnerin Cornelia Gröger.

TVK dominiert die C-Jugend

Bei den Jugendturnerinnen A/B (WK12) zeichnete sich sehr schnell ein Zweikampf zwischen der Spvg Ahorn und dem TV Hallstadt ab. Die Ahornerinnen sammelten am Sprungtisch ihre meisten Punkte ein und hatten in Marie Schiegg mit 61,90 Punkten ihre Beste. Beim Landesfinale werden sie besonders am Stufenbarren noch eine starke Schippe drauflegen müssen, um eine achtbare Platzierung in der WK12 zu erreichen. Ein gutes Ergebnis lieferten die Mädels vom TSV Ludwigsstadt am Stufenbarren ab, stellten mit Emily Koch sogar die Siegerin der inoffiziellen Einzelwertung, brachen aber am Balken stark ein, so dass es nicht zu einem Podestplatz für die Mannschaft reichte.

Die WK13 (C-Jugend/12 bis 13 Jahre) dominierte der TV Ketschendorf mit 262,75 Punkten deutlich vor dem TV Hallstadt (241,55), der sich gegenüber dem Vorjahr (241,30) kaum steigerte. Beide Mannschaften werden den Turnbezirk Oberfranken beim Landesfinale vertreten. In stark aufsteigender Form präsentierte sich Eileen Finzel vom TV Ketschendorf auf dem Balken mit 17,00 Punkten. Sie hatte mit 65,50 Gesamtpunkten zusammen mit Mialotta Peschla, Annika Heckel, Lana Engelke und Nele Boroczinski wesentlichen Anteil am hervorragenden Mannschaftsergebnis.

Über die Turngau-Entscheidung hatte sich in WK13 auch die zweite TVK-Mannschaft zum "Regio" geturnt, erreichte mit 237,40 Punkten auch ein beachtliches Ergebnis, war aber von der Landesqualifikation doch noch 4,15 Zähler entfernt. Emilia Trunzer war die beste Turnerin in der zweiten Mannschaft und steht mit nur einem Zehntel vor der 60-Punkte-Marke.

Die jüngste Klasse, WK14 der D-Schülerinnen (zehn bis elf Jahre), die zum Landesfinale nicht mehr zugelassen ist, holte sich der TSV Schlüsselfeld (236,90) vor dem TV Ketschendorf (233,70). Die junge TVK-Mannschaft turnte mit 61,50 Punkten das beste Stufenbarren-Resultat aller "14er", "verschenkte" jedoch eine ganze Menge an Punkten durch Balken-Absteiger. Selbst die wettkampferfahrene Michelle Moore musste das 10 Zentimeter schmale Gerät einmal verlassen, erreichte aber als einzige TVK-Turnerin mehr als 60 Punkte.

Der TV Unterrodach hatte in Charlotte Hanke seine mit Abstand beste Nachwuchsturnerin (57,85), konnte sich allerdings mit dem fünften Platz noch nicht weiter vorne einreihen.