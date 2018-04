TV Ebersdorf klettert auf den zweiten Platz

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugten die Damen des TV Ebersdorf im unterfränkischen Hofstetten. Beim klaren Auswärtssieg in der Oberliga Süd holten Tania Fischer, Manuela Bienek und Christiane Gerstlauer jeweils zwei Punkte.

Außerdem punkteten auch Kerstin Schnapp und das Doppel Fischer/Schnapp. Durch diesen Sieg zog der TVE in der Tabelle an den Gastgebern vorbei und sicherte sich vorerst den zweiten Tabellenplatz. Die Freude über diese hervorragende Platzierung ist derzeit groß, umso mehr würde es schmerzen, wenn die erneut groß auftrumpfende Tanja Fischer ab der neuen Saison tatsächlich zu ihrem Heimatverein TV Weidhausen wechseln würde. Im Gespräch ist, dass sie dort mit ihrem Mann und ihren erfolgreichen Söhnen dann im Herrenbereich aufschlagen will. ct





Damen, Oberliga Bayern

TV Hofstetten II -

TV 1886 Ebersdorf 3:8

Ergebnisse: Maike Janitzek/Pfeifer - Fischer/Schnapp 2:3, Julia Janitzek/Münch - Bienek/Gerstlauer 3:1, Maike Janitzek - Schnapp 0:3, Julia Janitzek - Fischer 3:2, Pfeifer - Gerstlauer 1:3, Münch - Bienek 1:3, Maike Janitzek - Fischer 2:3, Julia Janitzek - Schnapp 3:1, Pfeifer - Bienek 0:3, Münch - Gerstlauer 1:3, Pfeifer - Fischer 0:3.



Damen Bayernliga

TTC Schimborn -

TTC Tiefenlauter 3:8

Zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt sicherten sich die Tiefenlauterinnen im Auswärtsspiel beim Tabellenletzten in Unterfranken.

Ergebnisse: Brückner/Kraus - Forkel/Jähler 2:3, Leimeister/Wissel - Wachs/Oberender 3:0, Leimeister - Wachs 3:0, Wissel - Forkel 1:3, Brückner - Oberender 1:3, Kraus - Jähler 0:3, Leimeister - Forkel 2:3, Wissel - Wachs 3:0, Brückner - Jähler 2.3, Kraus - Oberender 1:3, Brückner - Forkel 1:3.



Damen Landesliga Nord/West

FC Hösbach -

TTC Tiefenlauter II 8:1

Beim Gastgeber in Unterfranken, der im letzten Spiel am nächsten Wochenende gegen den Tabellenzweiten Wombach II noch um den Meistertitel spielt, hatten die Tiefenlauterer Damen keine Siegeschance. So blieb nur der "Ehrenpunkt" durch Katja Ringelmann. Am Samstag um 17 Uhr in Wohlbach schließen dann die beiden Coburger Lokalrivalen die Saison ab. Der Gastgeber hat den Relegationsplatz schon sicher, Tiefenlauter hingegen beendet die Saison auf Platz 7.

Ergebnisse: Schuhmacher/Morhard - Oberender/Ringelmann 3:1, Hampl/Fecher - Sabine Wöhner/Quaschigroch 3:0, Schuhmacher - Oberender 3:0, Morhard - Sabine Wöhner 3:1, Hampl - Quaschigroch 3:1, Fecher - Ringelmann 0:3, Schuhmacher - Sabine Wöhner 3:2, Morhard - Oberender 3:1, Hampl - Ringelmann 3:1.



Damen, Landesliga Nordwest

TTC Wohlbach -

SB Versbach 4:8

Wohlbach wollte unbedingt beide Punkte behalten, doch das Spiel lief nicht nach Wunsch. Darüber hinaus konnte Sabine Dötsch krankheitsbedingt nicht spielen. Im vorderen Paarkreuz holte der TTC nur einen Punkt. Auch im hinteren Paarkreuz lief in der 1. Runde nichts zusammen. Dann brachte Margit Markert eine 2:0-Satzführung nicht heim und Katrin Haas verlor zu guter Letzt noch gegen die Nummer drei der Gäste.

Ergebnisse: Haas K./Wachs - Amthor/Weiß 3:2, Markert/Haas S. - Baumann/Stäblein 2:3, Haas K. - Stäblein 3:1, Wachs - Baumann 0:3, Markert - Weiß 0:3, Haas S. - Amthor 1:3, Haas K. - Baumann 0:3, Wachs - Stäblein 1:3, Markert - Amthor 3:2,Haas S. - Weiß 3:0, Markert- Baumann 2:3, Haas K. - Amthor 1:3.



Damen, Oberfrankenliga

TSV Unterlauter -

ATS Kulmbach II 8:6

Die Unterlauterer Damen als bereits feststehender Meister gewannen das Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten aus Kulmbach recht knapp. Zu Beginn der Partie konnten die Gäste überraschend beide Doppelspiele für sich entscheiden. Und über die Zwischenstände 1:4 und 5:6 drohte sogar eine Punkteteilung. Im alles entscheidenden Match und in der Verlängerung des fünften Satzes glückte Melanie Henke aber der Siegpunkt für den Gastgeber.

Ergebnisse: Weidemüller/Roos - Singer/Müller 1:3, Lohmann/Henke - Fieber/Rohleder 1:3, Weidemüller - Müller 3:1, Roos - Singer 1:3, Lohmann - Rohleder 2.3, Henke - Fieber 3:2, Weidemüller - Singer 0:3, Roos - Müller 3:1, Lohmann - Fieber 3:0, Henke - Rohleder 3:1, Lohmann - Singer 0:3, Weidemüller - Fieber 3:0, Roos - Rohleder 3:1, Henke - Müller 3:2 (7:11,7:11,12:10,12:10,12:10).

TSV Untersiemau -

TV Oberwallenstadt 5:8

Der Gastgeber verlor beide Doppelspiele und hatte dann in vier Einzelspielen, die im 5. Satz verloren gingen, etwas Pech.

Ergebnisse: Roth/Habermann - Lisa Feiler/Sünkel 0:3, Kirsch/Dümmler - Martina Feiler/Birkner 0:3, Kirsch - Martina Feiler 3:1, Dümmler - Lisa Feiler 1:3, Roth - Sünkel 3:2, Habermann - Birkner 1:3, Kirsch - Lisa Feiler 1:3, Dümmler - Martina Feiler 2:3, Roth - Birkner 3:0, Habermann - Sünkel 3:2, Roth - Lisa Feiler 3:1, Kirsch - Birkner 2.3, Dümmler - Sünkel 2:3.



SV Sparneck -

TSV Untersiemau 3:8

Durch den Auswärtssieg beim Tabellennachbarn bleiben die Untersiemauer Damen zwar auf dem Relegationsplatz, können aber durch einen Sieg im letzten Spiel am Freitag gegen Absteiger TTC Mannsgereuth den Klassenerhalt erreichen.

Ergebnisse: Völtl/Bächer - Dümmler/Habermann 0:3, Schöppel/Bauer - Kirsch/Roth 3:2, Schöppel - Dümmler 0:3, Völtl - Kirsch 1:3, Bauer - Habermann 1:3, Bächer - Roth 0:3, Schöppel - Kirsch 3:1, Völtl - Dümmler 1.3, Bauer - Roth 1:3, Bächer - Habermann 3:0, Bauer - Kirsch 1:3.





Damen, 2. Bezirksliga West

TTC Tiefenlauter IV -

TSV Meeder 7:7

Mit einer versöhnlichen Punkteteilung und Platz 8 beendete die vierte Damenmannschaft des TTC die Saison. Mit dem Gewinn beider Doppelspiele und einer 6:1-Führung schien der doppelte Punktgewinn für den Gastgeber greifbar nahe. Die Gäste gaben dann aber nur noch ein Einzel ab und Anja Baudler stellte das Remis sicher.

Ergebnisse: Dietel/Bähring - Keller/Weisser 3:2, Buhr/Treidler - Baudler/Bienek 3:1, Dietel - Baudler 1:3, Bähring - Keller 3:1, Buhr - Weisser 3:1, Treidler - Bienek 3:1, Dietel - Keller 3:2, Bähring - Baudler 2:3, Buhr - Bienek 0:3, Treidler - Weisser 1:3, Buhr - Keller 1:3, Dietel - Bienek 3:2, Bähring - Weisser 1:3, Treidler - Baudler 1:3.

kess/hb/de