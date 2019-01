TTC Wohlbach: Revanche nicht ganz geglückt

Nicht ganz zur Revanche hat es für den TTC Wohlbach im Rückspiel beim ASV Grünwettersbach II gereicht: Nach einer 5:3-Führung mussten sich die Wohlbacher letztlich noch mit einem 5:5-Remis begnügen. Das Hinspiel hatten Richard Vyborny und Co. im Dezember mit 4:6 verloren. ASV Grünwettersbach II - TTC Wohlbach 5:5

Die umkämpfte Partie war bis zum Schluss völlig offen. Grozdan Grozdanov und Yevgeniy Christ hatten es versäumt, im Doppel gegen Javier Benito und Siddharta Dias Almeida den zweiten Doppelpunkt zu holen. Sie lagen 2:1 in Führung, mussten den vierten Satz aber ganz knapp abgeben und kamen zu Beginn des fünften Durchgangs nicht richtig in Tritt. Vyborny und Michal Benes siegten dagegen souverän gegen Sebestyen Kovacs und Jeromy Löffler.

Im vorderen Paarkreuz musste Benes aber gegen den neuen westdeutschen Einzelmeister, Daniel Kleinert, eine Niederlage einstecken. Nur mit kontinuierlichen Angriffsschlägen war dem Abwehrspezialisten nicht beizukommen. Parallel spielte Vyborny gegen Benito, den er diesmal deutlich in die Schranken wies. Im hinteren Paarkreuz stand Christ gegen Dias Almeida auf verlorenem Posten. Der Brasilianer präsentierte sich, wie schon im Doppel, in ganz starken Form und ließ in drei Sätzen nichts anbrennen. Grozdanov dagegen zeigte seine Stärken gegen Kovacs. Er war mit seinen schnellen Topspin-Schlägen immer einen Tick schneller als sein Gegner.

Mit dem 3:3-Zwischenstand ging es in die zweite Einzelrunde, und hier demonstrierten Vyborny und Benes ihre Klasse. Vyborny variierte die Bälle gegen den Abwehrspieler Kleinert so geschickt, dass diesem regelrecht schwindelig wurde, und die schnellen und druckvollen Topspins von Benes konnte Benito nicht immer returnieren. Nach der 5:3-Führung benötigte Wohlbach noch einen Sieg aus den verbleibenden zwei Partien, um die zwei Auswärtspunkte mitzunehmen. Doch Grozdanov konnte seinen Sieg aus dem Hinspiel gegen Dias Almeida nicht wiederholen. Und auch Christ kämpfte gegen Kovacs wie gegen Windmühlen. Jeder Satz war ganz knapp, doch ihm fehlte das notwendige Selbstvertrauen und auch ein wenig Glück, um jeweils am Satzende die Nase vorne zu haben. So holten sich die Gastgeber noch einen glücklichen Punkt und bleiben auf Platz 7, einen Platz hinter den Wohlbachern.

Die Statistik:

Doppel: Kovacs/Löffler - Vyborny/Benes 1:3 (9:11, 8:11, 11:6, 5:11), Benito/Dias Almeida - Grozdanov/Christ 3:2 (14:12, 10:12, 8:11, 11:9, 11:7)

Einzel: Kleinert - Benes 3:0 (12:10, 11:8, 11:5), Benito - Vyborny 0:3 (7:11, 9:11, 4:11), Dias Almeida - Christ 3:0 (11:6, 11:7, 11:5), Kovacs - Grozdanov 0:3 (5:11, 9:11, 9:11), Kleinert - Vyborny 1:3 (6:11, 11:8, 6:11, 5:11), Benito - Benes 0:3 (9:11, 8:11, 8:11), Dias Almeida - Grozdanov 3:0 (11:9, 11:7, 11:8), Kovacs - Christ 3:0 (13:11, 11:9, 11:9)