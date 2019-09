TSV Meeder verschafft sich kleines Polster

460 Zuschauer wollten sich das Topspiel der Kreisliga Coburg am Sonntagnachmittag in Niederfüllbach nicht entgehen lassen. Die großen Feierlichkeiten blieben im Kerwaspiel aus Sicht der Gastgeber aber aus. Die 0:1-Niederlage der TSG Niederfüllbach gegen den Tabellenführer TSV Meeder war aber verdient, da die Hausherren vor dem Tor letztlich zu harmlos waren. Trotz der erst zweiten Niederlage im zehnten Spiel rutscht die TSG vorerst auf den vierten Rang ab, da vor allem der VfB Einberg in den vergangenen Wochen kräftig punktete. Am Samstag setzten sich Kevin Skiba und Co. gegen den sich ebenfalls im Aufwind befindenden TSV Grub am Forst mit 2:1 durch.

TSG Niederfüllbach - TSV Meeder 0:1 (0:0)

Die erste Halbzeit gehörte den Gästen aus Meeder, die in der 15. Minute nach einem Missverständnis in der TSG-Abwehr durch Christian Dressel erstmals gefährlich wurden. Torwart Dominik Rädlein konnte den Abschluss aus acht Metern jedoch parieren. Erneut glücklos blieben die Gäste in der 27. Minute, als Dominik Gleißner einen Nachschuss nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß an den Außenpfosten setzte. Auf TSG-Seite blieben Torchancen in Durchgang 1 Mangelware. Einzig bei einem Solo von Adrian Stammberger, der bereits Torhüter Bastian Bauer umkurvte und dessen Schuss auf der Linie geklärt werden konnte, sorgte für Gefahr.

Nach dem Seitenwechsel kam die TSG durch einen Systemwechsel endlich ins Spiel und erzeugte Torgefahr. Die Schlüsselszenen der Partie folgten in Minute 57 und 58, als die Niederfüllbacher gleich zwei hochkarätige Torchancen ausließen: Zunächst verzog der durchgebrochene Leo Scheler freistehend aus spitzem Winkel, im direkten Anschluss setzte Marc Schramm den Ball im Duell mit Torhüter Bauer an das Außennetz. Diese Nachlässigkeit rächte sich auf der Gegenseite. Die fleißigen Meederer wurden durch den eingewechselten Moritz Gemeinder belohnt, der einen TSG-Abwehrfehler eiskalt ausnutzte und aus kurzer Distanz zum 0:1 einschob (65.). Die TSG rannte fortan gegen sicher verteidigende Gäste an und kam nur noch zu einer dicken Chance, Bauer parierte jedoch einen Abschluss aus zweiter Reihe von Florian Rothaug.babü

TSV Heldritt - SV Bosporus 2:2 (1:2)

Den Heldrittern war das Fehlen der Toptorschützen Lukas Scheler und Joschka Fischer anzumerken. So kam der SV Bosporus besser ins Spiel und dominierte die erste halbe Stunde nach Belieben. Nach elf Minuten fiel das Führungstor für Coburg durch Miguel Malaj. Dieser wurde steil geschickt und schob den Ball am herauslaufenden Torhüter Fabian Engel vorbei. Nur sechs Minuten später das 0:2 durch einen Kopfball von Ümit Kilic. Die Coburger Angreifer Tolga Tokgöz, Malaj und Kilic waren stets gefährlich und von der Heldritter Hintermannschaft kaum in den Griff zu bekommen. Doch mit ihrer ersten Torchance im Spiel schafften die Heldritter den Anschluss. Martin Buff umkurvte den Coburger Keeper Eray Tunc und legte schön auf Andy Schmidt. Dieser hatte wenig Mühe, das 1:2 zu erzielen (31.). In der 34. Minute fiel fast der Ausgleich, als Fabian Fischer den Coburger Torwart mit einem Freistoß prüfte.

Nach der Halbzeitpause entwickelte sich ein offenes Spiel mit der ersten Chance für Heldritt, doch der Abschluss von Patrick Moser ging knapp über das Tor (53.). Danach kam Philipp Hütter nach einer schönen Hereingabe von Daniel Lesch den berühmten Schritt zu spät (58.). Jetzt waren die Gäste wieder an der Reihe, jedoch verfehlte ein Schuss von Christian Schneider das Tor (60.). In der 68. Minute war das Spiel ausgeglichen. Ein Gästespieler lenkte Leschs Flanke ins eigene Tor. In der Schlussphase spielten beide Mannschaften nach vorne, aber das Spiel wurde immer hektischer und zerfahrener. Es blieb beim leistungsgerechten Remis. hst

VfB Einberg - TSV Grub a. F. 2:1 (2:0)

Die Hausherren versuchten von Beginn an, das Zepter in Hand zu nehmen und tauchten sofort brandgefährlich vor dem Gästetor auf. Jedoch scheiterten die Einberger am gut parierenden Torwart Christian Fuchs oder es fehlte die Genauigkeit im Abschluss. Nach gut einer halben Stunde zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt, nachdem Gästespieler Tom Krain den Ball an die Hand bekam. Den Foulelfmeter verwandelte Kevin Skiba zum 1:0 für die Rothosen (33.). Einberg drückte weiter und baute die Führung nur vier Minuten später aus. Nach einem Eckball von Jannis Übelhack stieg Luca Skiba am höchsten und legte den Ball in die Mitte zu Kevin Skiba, der keine Mühe hatte, den Ball aus kurzer Distanz zu versenken. Die Gäste aus Grub agierten in der ersten Halbzeit weitestgehend harmlos, einzig einen Schuss von Dustin Brehm musste Nico Bonczek abwehren.

In den zweiten 45 Minuten versuchten die Einberger, das Ergebnis zu verwalten und verpassten es nach Möglichkeiten von Skiba, den Sack zuzumachen. So kamen die "Grüber" in der 86. Minute durch einen Treffer von Fabian Wittmann noch einmal heran, als dieser unbedrängt für die Gäste einköpfen konnte. Der TSV warf alles nach vorne, tauchte aber nicht mehr gefährlich vor dem Gehäuse der Heimmannschaft auf. fw

TV Ebern - SV Großgarnstadt 1:1 (1:0)

Die favorisierten Großgarnstadter fuhren mit einem glücklichen Punkt nach Hause. Die spielbestimmende Mannschaft waren die Turner, die einen Dreier verdient gehabt hätten. Doch sie ließen zu viele Chancen liegen und mussten sich somit bereits zum fünften Mal in dieser Spielzeit die Punkte teilen.

Bereits in den Anfangsminuten hatten Julius Zettelmeier und Dennis Ekkert zwei gute Möglichkeiten für den TVE. In der 19. Minute hielt SV-Torwart Karsten Albert sein Team im Spiel, als er einen Freistoß von David Kraft über die Latte lenkte. Die Gäste versuchten es mit langen Bällen, die jedoch weitgehend von der Eberner Abwehr abgefangen wurden. Der TVE belohnte sich für seinen Aufwand mit dem 1:0. Nach Vorarbeit von Winfried Geuß, der sich auf der rechten Außenposition durchgetankt hatte, netzte Matthias Schmitt (28.) zum 1:0 ein.

Auch nach Wiederbeginn änderte sich wenig am Spielverlauf. Ebern diktierte die Begegnung, während sich die Gäste auf Konter verlegten. Der Ausgleich resultierte aus einem direkt verwandelten Freistoß von Sebastian Knoch (53.). Ebern blieb trotz des Ausgleichs am Drücker, verpasste aber den entscheidenden Treffer. Ab der 70. Minuten agierte die Heimelf in Überzahl. Der Großgarnstadter Christian Carl hatte die Gelb-Rote Karte gesehen. Mit zehn Mann retteten die Gäste das Unentschieden über die Zeit. di

TSV Staffelstein - FC Adler Weidhausen 3:0 (2:0)

In einem Spiel mit zwei gleichwertigen Mannschaften hatten die Staffelsteiner in der 28. Minute durch Daniel Ritzel die erste gute Möglichkeit. Doch sein Schuss strich knapp über den Weidhäuser Kasten. Das Spiel fand meist im Mittelfeld statt. Bastian Dietz setzte den Staffelsteiner Torjäger Simon Fischer in der 34. Minute glänzend in Szene. Er vollendete zum 1:0. In der 39. Minute bewies Lukas Wich vom TSV Staffelstein ein gutes Auge, als er sah, dass der Gästetorhüter Lukas Faber zu weit vor seinem Tor stand und diesen mit einem Heber zur 2:0 überwand. Nach dem Seitenwechsel drückten die Adler aufs Tempo, doch der Anschlusstreffer blieb aus. Ein weiter Einwurf von Niclas Fertsch fand wieder Simon Fischer, der zum 3:0 einnetzte. In der 71. Minute wurde Daniel Jahn nach einem Handspiel zum Duschen geschickt. In der Nachspielzeit vergab Niclas Fertsch frei stehend noch die Möglichkeit auf das 4:0. hakl

TSVfB Krecktal - Mönchröden/Röd. 2:0 (0:0)

Der TSVfB Krecktal hat das Kellerduell vor 120 Zuschauern für sich entschieden - es war der erste Saisonsieg für die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Frembs. In einer umkämpften Partie sorgte eine gute Phase der Gastgeber zu Beginn der zweiten Halbzeit für die Entscheidung. Luca Dippold (55.) und Adrian Voit (59.) trafen für Krecktal. In der Folge konnten sich die Hausherren auf defensive Aufgaben konzentrieren und kamen nicht mehr in Gefahr. ct

SF Unterpreppach - FC Coburg II 1:3 (0:0)

Das 3:1 der Vestekicker war das Ergebnis einer deutlichen spielerischen und chancenmäßigen Überlegenheit, die die Müller-Schützlinge in Durchgang 2 dann auch in Treffer ummünzen konnten. Die ersatzgeschwächten Gastgeber wehrten sich nach Kräften, konnten allerdings offensiv kaum Akzente setzen. Coburg versäumte die Führung in Halbzeit 1, als vor allem Adrian Guhling und Anton Schmidt gute Gelegenheiten ausließen. Die Sportfreunde hingegen hatten lediglich eine - allerdings hochkarätige - Einschusschance nach einem dicken Coburger Patzer.

Nach dem Seitenwechsel wurde der FCC zwingender und erzielte nach einer knappen Stunde folgerichtig durch Daniel Steuerwalds wuchtigen Abschluss nach Pass von Anton Schmidt das 1:0. Zehn Minuten später die Vorentscheidung durch den quirligen Adrian Guhling, der eine Hereingabe von Veljko Vukomanic nur einzuschieben brauchte (67.). Der Anschlusstreffer von Philip Mölter, der mit einem listig und schnell ausgeführten Freistoß aus 40 Metern traf, sorgte nur kurz für Spannung. Denn Guhling mit seinem zweiten Treffer nach feinem Steilpass durch Lars Teuchert stellte den Zwei-Tore-Abstand schnell wieder her.hg

SV Türkgücü Neustadt - TSV Pfarrweisach 4:2 (1:1)

Die Gäste verschliefen die Anfangsphase und gerieten früh in Rückstand. Baran Helvacioglu (3.) erzielte das 1:0. Im Anschluss fanden die Pfarrweisacher besser ins Spiel und belohnten sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem Ausgleich durch Dominik Och. Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischte erneut die Heimelf. Diesmal traf Helvacioglu (53., 57.) doppelt. Der Arbeitstag des Türkgücü-Stürmers war jedoch kurz darauf beendet, als er die Rote Karte sah (66.). Der TSV nutzte die Überzahl zum Anschlusstreffer durch Fabian Schörner (74.). Mit seiner zweiten Gelben Karte sorgte Och in der Nachspielzeit wieder für Gleichzahl auf dem Feld, ehe Ugur Karatas mit der letzten Aktion zum Endstand traf. ct