Sven Lorber sorgt für erstes Gefühlshoch beim BBC Coburg

Die Spieler des BBC Coburg haben eine harte Woche in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der ProB Süd hinter sich: Gleich vier Mal mussten die Schützlinge von Trainer Ulf Schabacker binnen sieben Tagen auf das Spielfeld, dazu noch ein Trainingslager - aber so mancher Erfolgsmoment ließ die Schinderei schnell vergessen.

Es war Freitagabend kurz nach 21 Uhr, als Coburgs Guard Sven Lorber vom linken Flügel aus Maß nahm. Noch während der Ball in der Luft war, ertönte die Schlusssirene - und kurz darauf war der Neuzugang aus Breitengüßbach schon in einer Jubeltraube verschwunden. Sein Dreier fand das Ziel und sorgte für den 62:61-Sieg im nicht öffentlichen Test gegen Ligakonkurrent und Lokalrivalen Baunach Young Pikes. Der ProA-Absteiger war am Freitag Testspielgegner für den BBC und der Abschluss einer harten Woche.

Denn in den drei Tagen zuvor schwitzten die Vestestädter im Trainingslager in Elxleben bei Erfurt, studierten ihre Systeme in Defensive und Offensive ein und arbeiteten an der Kondition. Dazu duellierten sich die Coburger gleich zwei Mal mit den Basketball Löwen aus der thüringischen Landeshauptstadt, siegten einmal 84:62 und mussten sich einmal 80:84 geschlagen geben. Einzig der Auftakt in die Vorbereitung war zuvor etwas holprig gewesen: Beim Regionalligisten TSV Breitengüßbach gab es eine 57:61-Niederlage, bei der man der neu formierten Mannschaft noch ansah, dass es noch eine Zeit dauern wird, bis sich Automatismen einstellen.

Daran wird weiter gearbeitet - auch, weil der Coach noch in keinem Spiel auf seinen kompletten Kader zurückgreifen konnte: So musste beispielsweise Center Shore Adenekan nach seiner Erkrankung noch aussetzen, Kapitän Christopher Wolf gegen Breitengüßbach passen und Aufbauspieler Constantin Ebert im Rahmen der Belastungssteuerung im zweiten Spiel gegen Erfurt und gegen Baunach pausieren.

Insgesamt zog Trainer Ulf Schabacker aber ein positives Fazit der ersten Spiele: "Gegen Güßbach haben wir noch relativ schwach verteidigt, aber das erste Spiel in Erfurt war schon so, wie ich mir das vorstelle: hohe Intensität, gute Defense, ein ganz anderes Bild. Das war für den frühen Zeitpunkt in der Vorbereitung schon überraschend gut. Wir sind breit aufgestellt, jeder hat seine Aufgabe. Das Trainingslager war gewinnbringend: Die Jungs haben sich besser kennengelernt, auf dem Feld und daneben. Natürlich war es ein bisschen anstrengend, aber das Wochenende war frei und jetzt starten wir in die nächste Phase."

Nächster Test gegen FC Bayern II

Am Sonntag stand für die Mannschaft ein angenehmer Termin an, als sich die Spieler beim Coburger Klößmarkt zum Mittagessen trafen, ehe danach gemeinsam das Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in China angesehen wurde. Bereits am heutigen Dienstag geht es aber weiter: Dann reist der BBC nach Pfaffenhofen, wo um 19 Uhr ein Aufeinandertreffen mit Ligakonkurrent FC Bayern München II auf dem Programm steht.

Die Testspiele des BBC Coburg im Überblick

* 57:61-Niederlage beim TSV Breitengüßbach (Regionalliga)

* 84:62-Sieg bei den Basketball Löwen Erfurt (ProB Süd)

* 80:84-Niederlage bei den Basketball Löwen Erfurt

* 62:61-Sieg gegen die Baunach Young Pikes (ProB Süd)

* Dienstag, 3. September: beim FC Bayern II (ProB Süd)

* Freitag, 6. September, 19.30 Uhr: gegen Science City Jena II (Regionalliga) in der HUK-Arena

* Samstag/Sonntag, 14./15. September, Werner-Kießlinger-Cup in Breitengüßbach mit BBC Coburg, TSV Breitengüßbach, Baunach Young Pikes und TTL Bamberg * Sonntag, 22. September, 18 Uhr, Saisonauftakt bei der TG s. Oliver Würzburg