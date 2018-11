Starker Wolf führt BBC Coburg zum Sieg

Nach durchwachsenem Beginn hat sich der BBC Coburg gegen starke Fraport Skyliners Juniors zurückgekämpft und den Favoriten vor rund 900 Zuschauern mit einer enormen Energieleistung mit 84:73 (43:38) niedergerungen.

BBC Coburg - Skyliners Juniors 84:73 (43:38)

Zu Beginn hatte wenig nach einem erneuten Erfolg der Vestestädter vor heimischem Publikum ausgesehen. Schnell erspielten sich die Gäste um die BBL-Doppellizenzler Richard Freudenberg, Elijah Clarance und Garai Zeeb einen 14:4-Vorsprung und erwischten anfangs nervös wirkende Coburger auf dem falschen Fuß. Das Blatt sollte sich jedoch zügig und nachhaltig wenden: Mit einem begeisternden 24:0-Lauf zogen die Vestestädter, bei denen Daniel Krause erneut berufsbedingt passen musste, das Momentum eindrucksvoll auf ihre Seite (28:14, 10.). Doch die Hessen gaben sich noch lange nicht geschlagen. Vor allem über ihren hünenhaften Center Armin Trtovac, der am Ende auf 20 Punkte und 14 Rebounds kam, kämpften sie sich zurück in die Begegnung. Ihre Größenvorteile auf nahezu allen Positionen machten dem BBC das Leben schwer. Bis zum Seitenwechsel schmolz der Vorsprung der Gastgeber auf fünf Pünktchen zusammen (43:38, 20.).

Nach Wiederbeginn legten die Talente aus der Mainmetropole zunächst nach und kamen durch einen Freudenberg-Dreier und einen Fastbreak-Dunk von Clarance zum Ausgleich (45:45, 23.). Allerdings wurde der Kampfgeist der Oberfranken durch diese Entwicklung erst so richtig geweckt. Angeführt vom vorne wie hinten herausragenden Chase Adams (22 Punkte, sieben Rebounds, sechs Assists, fünf Ballgewinne), vom wieder genesenen Christopher Wolf (27 Punkte, 7 Rebounds), der aus der Distanz und in Korbnähe verlässlich punktete, und von Dino Dizdarevic (18 Punkte), der mit seinem Zug zum Korb einen Frankfurter Leistungsträger nach dem anderen in Foulprobleme brachte, buddelte sich die Mannschaft von Trainer Ulf Schabacker nach und nach aus ihrem Loch heraus. Mitte des letzten Viertels lag der BBC wieder zweistellig in Front (74:64, 36.). Diese Führung gaben die Hausherren bis zur Schlusssirene nicht mehr her und feierten vor begeisterten Fans ihren dritten Heimsieg in Serie.

BBC Coburg: Wolf (27 Punkte, 4 Dreier, 7 Rebounds), Adams (22, 3, 7 Assists, 6 Rebounds), Dizdarevic (18, 2, 5 Assists), Franceschi (7, 1), Von der Wippel (6), Walde (4), Turan (0, 3 Assists), Fichtner, Rico (je 0), Bauer (n.e.).

Fraport Skyliners Juniors: Trtovac (20 Punkte, 14 Rebounds), Clarance (16, 2 Dreier), Freudenberg (16, 4, 7 Rebounds), Zeeb (11, 2, 7 Assists), Schubert (5, 1), Grühn (3, 1), Hecker (2), Schoormann (0), Kayser (0).