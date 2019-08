Eicha vor 42 Minuten

Frauen-Fußball

Spvg Eicha will den freien Fall stoppen

Nach zwei Abstiegen in Serie und dem Sturz in die Bezirksoberliga will sich Eicha wieder stabilisieren. Das Kommando hat mit Mirco Schuberth ein Trainer übernommen, der seine Wurzeln in der Gemeinde hat. Am Samstag geht es zum Auftakt nach Himmelkron.