Sieg gegen FSV Bayreuth ist für Frohnlach Pflicht

Der VfL Frohnlach empfängt am Freitag um 19 Uhr den FSV Bayreuth zu einem richtungsweisenden Spiel in der Landesliga Nordost. Das Tabellenschlusslicht aus Frohnlach (17 Punkte, 24 Spiele) muss gegen den Tabellen-15. (21 Punkte, 23 Spiele) einen Dreier einfahren, um sich in den nächsten Wochen noch realistische Hoffnungen auf den Klassenerhalt zu machen.



VfL Frohnlach - FSV Bayreuth

Mit Hoffnungen auf Punkte ist der VfL im Hinspiel im September nach Bayreuth gefahren, mit einer empfindlichen 2:6-Klatsche wurden die Frohnlacher damals nach Hause geschickt. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 erzielten die Bayreuther innerhalb von nur 20 Minuten vier Treffer und zeigten der VfL-Defensive ihre Grenzen auf.



Einen ähnlichen Spielverlauf gab es vor Wochenfrist bei der neuerlichen Auswärtsniederlage in Friesen (2:4). Nach einer ordentlichen ersten Hälfte folgte der Einbruch im zweiten Abschnitt. Die unnötigen Platzverweise von Sayko Trawally und Yannick Teuchert trugen natürlich ihren Teil dazu bei. Besonders bitter war die "Ampelkarte" für Teuchert, der gerade erst von einer 3 Spiele dauernden Rotsperre zurückgekehrt war und nun schon wieder zum Zuschauen verdammt ist. Neben den ärgerlichen Sperren verfolgt Frohnlach in dieser Spielzeit weiterhin das Verletzungspech. In Friesen musste Rene Knie in der 37. Minute mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden. Der Mittelfeldmotor wird dem VfL voraussichtlich vier Wochen fehlen. Angesichts der Ausfälle von Knie und Teuchert sowie den Langzeitverletzten bleiben Trainer Oliver Müller also mal wieder wenige personelle Alternativen.



Legt die Mannschaft allerdings ähnliche Leidenschaft wie beim letzten Heimauftritt gegen den SC Feucht an den Tag, sollte ein Sieg gegen den FSV Bayreuth, der übrigens gegen Feucht zuletzt mit 0:7 böse unter die Räder kam, möglich sein.



VfL Frohnlach: Mozzo/Pfister - Rebhan, A. Schramm, Göhring, Weinreich, Pflaum, Lauerbach, Hartmann, M. Schramm, Trawally. Wieczoreck, Autsch, Krüger

Es fehlen: Beetz, Edemodu, Graf, Kühn, Knie (alle verletzt), Teuchert (gesperrt).