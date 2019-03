SG Teamwork: Weiter ein Ritt auf der Rasierklinge

Die wichtigsten Entscheidungen in der Volleyball-Bayernliga Nord sind bereits gefallen: Der VC Amberg steht als souveräner Titelträger fest, der ASV Neumarkt und der TSV Neuburg sind zwei Spieltage vor Rundenende bereits rechnerisch abgestiegen. Doch wer nach 18 Spieltagen den Abstiegsrelegationsrang 8 einnehmen wird, ist noch völlig offen.

Aktuell belegt der TSV Eibelstadt II Platz 6 (19 Punkte/16 Spiele), die SG Teamwork Ebersdorf/Coburg Rang 7 (19/16) und der VfL Volkach Platz 8 (18/15). Es scheint nicht unwahrscheinlich, dass sich das Schicksal der SG Teamwork im direkten Duell gegen Volkach am letzten Spieltag (16. März, 19.30 Uhr in der Pestalozzihalle) entscheidet. Die Volleyballer aus Ebersdorf/Coburg müssten sich weitaus weniger Sorgen machen, wenn sie ihr Heimspiel gegen den TSV Lengfeld erfolgreich bestritten hätten. Doch nach einer 2:1-Führung unterlag die Mannschaft von Trainer Volker Pohl den Unterfranken noch und musste sich mit einem Punkt begnügen. SG Teamwork - TSV Lengfeld 2:3

(15:25, 25:20, 25:15, 22:25, 11:15) Die SG startete schlecht in die Partie, die Lengfelder setzten sich folglich schnell mit einigen Punkten ab. Zwar kamen die Gastgeber im Laufe des ersten Satzes besser ins Spiel, konnten die 15:25-Satzniederlage aber nicht mehr verhindern.

Im zweiten Satz zeigten sich die Hausherren deutlich verbessert. Die SG agierte im Aufschlagspiel mit viel Druck und fast ohne Fehler. Die Annahme der Gäste kam dadurch öfters in Straucheln. Mit 25:20 schafften die Ebersdorfer den Satzausgleich. Im dritten Durchgang legten die Gäste aus Unterfranken wieder furios los. Besonders der Block war zu Satzbeginn für die Mannschaft um Kapitän Beni Kucera kaum zu überwinden. Zur Mitte des Satzes zeigten aber zwei starke Aufschlagserien von Eric Turek und René Franz ihre Wirkung. Die SG drehte den 5:12-Rückstand noch in einen deutlichen Satzgewinn (25:15).

Bis zur Mitte des vierten Satzes entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Abwehrreihen viele Angriffe des Gegners "herauskratzten". Die Einwechslung von Stefan Schönfelder auf der Annahme-/Außenposition schien das Momentum auf die Seite der SG Teamwork kippen zu lassen. Die Gastgeber führten 21:17 und hatten den ersten Heimspielsieg der Rückrunde vor Augen. Doch wie bereits in einigen der vergangenen Spiele ließ Ebersdorf/Coburg einige Punktchancen liegen und machte den Sack nicht zu. Lengfeld glich zunächst aus (22:22), und nach zwei Fehlern der Hausherren in der Annahme und einem abgeblockten Angriff glichen die Gäste nach Sätzen aus.

Im Tiebreak nutzten die Unterfranken konsequent ihre Chancen, die SG-Angreifer dagegen konnten nicht mehr überzeugen. Mit einem 4:8-Rückstand wechselte Ebersdorf/Coburg die Seite. Danach kam die SG dank einiger guter Einzelaktionen nochmals heran und glich zum 10:10 aus. Letztlich fehlte aber wieder die nötige Präzision in der Annahme und das Zutrauen im Angriff. Die erneute 2:3-Niederlage war die Folge.

SG-Trainer Volker Pohl: "Es war phasenweise kein schlechtes Spiel von uns, aber unerklärlicher Weise brechen wir von der ein auf die andere Sekunde ein und geben plötzlich eine Serie von Punkten ab. Dann wiederum kommt die Mannschaft in schier aussichtslosen Situationen zurück und dreht einen verloren geglaubten Satz noch um. Diese schwankenden Leistungen verhindern aktuell, dass wir uns für mit einem Sieg belohnen können!"