SG Teamwork mit breiter Brust

Die Bayernliga-Mannschaft der SG Teamwork Ebersdorf/Coburg musste mit einem dezimierten Kader von nur acht Spielern nach Abensberg reisen. Zudem konnten Sasa Jularic, Kapitän Beni Kucera und Zuspieler André Dehler in dieser Woche nur eingeschränkt oder gar nicht trainieren.

Die Vorzeichen standen also denkbar schlecht für das Team von Trainer Volker Pohl im letzten Auswärtsspiel der Saison. Kucera, der sich mit Rückenproblemen herumplagte, nahm aufgrund dessen die Liberoposition ein und auch der Rest des Teams stellte sich praktisch von selbst auf. TSV Abensberg - SG Teamwork 2:3

(26:24, 23:25, 23:25, 25:9. 11:15) Zu Beginn der Partie zeigte die SG allerdings gegen den Tabellenvierten, dass man keineswegs gewillt war, mit einer klaren Niederlage die 230 Kilometer weite Heimreise anzutreten. Die beiden Mannschaften agierten von Start an konzentriert und es entwickelte sich ein hochklassiges Bayernligaspiel.

Die Annahme der Ebersdorfer kam konstant ans Netz und die Angreifer kamen gegen die athletisch starken Abensberger zu vielen direkten Punkterfolgen. Bis zum Satzende lag die SG leicht in Front und verbuchte beim Stand von 24:23 ihren ersten Satzball. Doch es fehlte am Satzende die nötige Kaltschnäuzigkeit und die Hausherren holten mit 26:24 den ersten Durchgang.

Im zweiten Satz startete die SG sehr schlecht und lag zur Satzmitte bereits schier aussichtslos mit 7:15 zurück. Doch starke Blocks von Mittelblocker Adrian Lamberti, gepaart mit einer Aufschlagserie von René Franz brachten die Mannschaft von Trainer Pohl wieder heran. Am Satzende hatte diesmal die SG das nötige Glück auf ihrer Seite und schaffte nach einem Angriffsfehler des Gegners mit 25:23 den Ausgleich.

Furioser Beginn im dritten Satz

Im dritten Satz begannen die Gäste furios und eine deutliche Führung war die logische Folge. Die SG holte nun auch in der Abwehr viele Bälle und hielt die Oberpfälzer auf Distanz. Am Satzende kam Abensberg nochmals auf und schließlich war es ein Angriffsschlag von Eric Turek, der einen knappen 25:23-Satzerfolg ermöglichte.

Im vierten Satz schien die SG Teamwork dann bereits zufrieden mit dem einen sicheren Punkt zu sein, den es für zwei gewonnene Sätze bereits gibt. Die Annahme fand nun nur noch selten Zuspieler André Dehler und auch die Angriffsbälle landeten häufig im gegnerischen Block, im Netz oder im Aus. Ein Satz zum Vergessen für die SG führte zum 2:2-Satzausgleich. Im Tiebreak zeigte die Mannschaft von Kapitän Beni Kucera dann, dass sie den Sieg mehr wollte als die Hausherren. Im fünften Satz waren die SGler bissiger und auch gedankenschneller. Nach einem Angriffsfehler der Hausherren feierte die SG den 3:2-Erfolg.

Trainerstimme

Volker Pohl (SG Teamwork Ebersdorf/Coburg): "Wir haben uns heute endlich einmal für ein gutes Spiel belohnt. Leider hatten wir im vierten Satz wieder einen Einbruch und so vielleicht sogar einen weiteren Punkt verschenkt. Alles in allem haben wir gegen eine athletisch starke Mannschaft und praktisch ohne Wechselmöglichkeiten einen Auswärtssieg geholt. Darauf können wir stolz sein."

Die Lage in der Liga

Die SG Teamwork liegt nach dem Sieg in Abensberg nun mit 21 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Eibelstadt (19 Punkte) und Volkach (18 Punkte) haben allerdings noch eine bzw. zwei Begegnungen mehr zu absolvieren, so dass für die SG auch im letzten Heimspiel am Samstag um 19.30 Uhr ein Sieg her muss, um sicher die Abstiegsrelegation zu vermeiden. SG Teamwork: Kucera, Kessel, Lamberti, Turek, Franz, Schönfelder, Jularic, Dehler.