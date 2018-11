SG Teamwork lässt zu viele Chancen liegen

Die Bayernliga-Volleyballer der SG Teamwork mussten beim ungeschlagenen Tabellenführer VC Amberg ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Die Aussichten auf Punkte waren bereits vor der Partie nicht gut, denn Trainer Volker Pohl musste kurzfristig krankheitsbedingt und verletzungsbedingt auf die Stammkräfte Adrian Lamberti und Kapitän Beni Kucera verzichten. "Wir haben viele Chancen gehabt, hier Punkte mitzunehmen, leider haben wir uns durch leichte Fehler das Leben selbst schwer gemacht", sagte Pohl.

VC Amberg - SG Teamwork 3:1

Mit nur sieben Spielern waren die taktischen Möglichkeiten der SG Teamwork sehr begrenzt, da auch der einzige Ersatzmann, der 24-jährige Daniel Baumgarten nach seiner Bänderverletzung im Oktober erst seit einer Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war.

Trotz der widrigen Umstände gestalteten die Oberfranken das Spiel über weite Strecken ausgeglichen. Beide Mannschaften ließen dem Gegner nach starken Phasen immer wieder die Möglichkeit in den Satz zurückzukommen, so dass es in drei von vier Sätzen am Ende Spitz auf Knopf zuging.

Im ersten Satz behielten die Hausherren mit 26:24 Punkten die Oberhand behalten, im zweiten Durchgang reichte es für die SG Teamwork zum 25:22-Satzgewinn.

Am Sonntag gegen Neuburg

Im dritten Durchgang hatten die Ebersdorfer dann Probleme im Angriff zu punkten und scheiterten oft am Block der athletisch starken Oberpfälzer. Im vierten Satz war die Partie lange sehr eng und beide Mannschaften hatten die Möglichkeit auf den Satzsieg. Letztlich machten allerdings die Hausherren die Big Points und siegten wie schon im ersten Satz denkbar knapp mit 26:24 Punkten. Trotz der schwierigen Personalsituation war die zweite Saisonniederlage für die Ebersdorfer durchaus vermeidbar. "Es gilt nun den Fokus auf das kommende Heimspiel gegen Neuburg zu richten und mit Unterstützung unserer Fans wieder Zählbares mitzunehmen", so Pohl. ad