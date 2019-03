SG Teamwork Ebersdorf/Coburg geht zurück in die Landesliga

Die Bayernliga-Volleyballer der SG Teamwork Ebersdorf/Coburg verzichten aufgrund der engen personellen Situation auf die Teilnahme an den Abstiegsrelegationsspielen und ziehen sich freiwillig in die Landesliga zurück. Das Coburger Tageblatt berichtete bereits in der Mittwochsausgabe über den Rückzug, am Mittwochmittag bestätigte der Verein den Schritt in einer Pressemitteilung.

"Wir, die Vorstandschaften von BSC und Förderverein, sowie die Abteilungsverantwortlichen der Coburger TS haben zusammen mit den aktuellen Spielern alle Möglichkeiten ausführlich diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es die einzig sinnvolle Lösung ist, in die Landesliga zurück zu gehen", so Gerhard Pfiffer, Vorsitzender des BSC Ebersdorf. "Wir wollen unseren Fans und Sponsoren keine Saison zumuten, bei der wir am Ende nicht konkurrenzfähig sind. Auch im Sinne der Fortentwicklung unser eigenen Jugend und der Stabilität in der Spielgemeinschaft ist das der richtige Weg!"

Volkach überflügelte SG noch

Die Mannschaft von Trainer Volker Pohl gewann in dieser acht von 18 Spielen in der Bayernliga, zuletzt sogar drei der vier Partien. Trotzdem fand sich Ebersdorf/Coburg nach 18 Spieltagen auf dem achten Platz, dem Abstiegsrelegationsrang, wieder, da Konkurrent Volkach seine letzten beide Partien gewann und sich noch den siebten Platz sicherte.

Sprung für Nachwuchs zu groß

Am Samstag, 6. April, hätte die SG Teamwork in einem Dreierturnier gegen die Vizemeister der beiden Landesligen antreten müssen. Der Sieger des Turniers hätte seinen Platz in der Bayernliga sicher gehabt, auch der Zweitplatzierte wäre zumindest noch als Nachrücker vorgesehen. Trotz sportlich guter Aussichten auf den Klassenerhalt entschied sich die Mannschaft um Kapitän Beni Kucera und die Vereinsverantwortlichen des BSC Ebersdorf und der Coburger Turnerschaft dazu, auf die Relegationsspiele zu verzichten und den Gang in die Landesliga anzutreten.

"Wir haben aktuell keinen adäquaten Mannschaftskader, der das nächste Jahr die Bayernligasaison bestreiten könnte. Unsere personelle Situation war schon in dieser Saison auf Kante genäht und nun stehen drei Spieler aufgrund ihrer beruflichen oder studienbedingten Situation im Herbst zu Beginn der neuen Saison nicht zur Verfügung", erklärt André Dehler, Volleyball-Abteilungsleiter bei der Coburger Turnerschaft und Vorsitzender der Fördervereins Volleyball. "In der Kürze der Zeit ist es auch nicht möglich entsprechenden Ersatz von außerhalb zu finden. Im Verein haben wir zwar zahlreiche Jugendliche, aber für diese ist der Sprung von der Bezirksklasse in die Bayernliga vorerst zu groß. Manchmal muss man eben einen Schritt zurückgehen, um dann wieder zwei Schritte vorwärts gehen zu können!"