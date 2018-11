SG Teamwork bleibt zu Hause ungeschlagen

Die SG Teamwork Ebersdorf/Coburg hat in ihrem dritten Bayernliga-Heimspiel ihren dritten Sieg eingefahren. Gegen den TSV Neuburg a. d. Donau setzte sich die Mannschaft von Trainer Volker Pohl klar mit 3:0 Sätzen durch und verbesserte sich in der Tabelle auf den vierten Platz. "Nach der unnötigen Niederlage in Amberg merkte man schon, dass zu Beginn ein Stück weit die erforderliche Sicherheit in unserem Spiel fehlte", sagte Pohl. "Ab dem zweiten Satz haben wir dann ein solides Spiel abgeliefert und natürlich auch von den Fehlern des Gegner profitiert." SG Teamwork - TSV Neuburg 3:0

Kapitän Beni Kucera und der am Finger verletzte Adrian Lamberti konnten nach einer Pause in der Vorwoche wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Zu Beginn des Spiels hatten die Gastgeber aus Ebersdorf/Coburg allerdings mit einigen Abstimmungsschwierigkeiten zu kämpfen, so dass sich Pohl bereits beim Spielstand von 4:7 Punkten zu einer ersten Auszeit genötigt sah. Er forderte seine Mannen eindringlich auf, mit mehr Konzentration in die Aktionen zu gehen. In der Folge gelang es der SG Teamwork besonders durch starkes Aufschlagspiel in den ersten Durchgang zurückzufinden und verbuchte mit 25:22 trotz mäßiger Leistung den Satzsieg.

Im zweiten Satz spielten die Hausherren dann wie aus einem Guss, die Gäste aus Neuburg bekamen kaum einen Fuß in die Tür. Die Angriffsmaschinerie auf allen Positionen lief reibungslos, ein klarer 25:13-Satzgewinn war die Folge.

Mit der 2:0-Satzführung im Rücken legte die SG auch im dritten Satz mit druckvollen Aufschlägen los und hatte schnell einen deutlichen Vorsprung herausgearbeitet. Einige Unkonzentriertheiten zur Satzmitte ließen die Gäste allerdings nochmals herankommen. Am Ende waren es aber wieder die sehr starken Aufschläge der SG Teamwork, die den Gegner zu den entscheidenden Fehlern zwangen und einen relativ ungefährdeten 3:0-Satzsieg ermöglichten. "Mir sind wieder einige Dinge aufgefallen, an denen wir unter der Woche im Training arbeiten müssen, so dass wir für das kommende Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten in Volkach gerüstet sind", so Pohl.

Für die VSG spielten: André Dehler, Sasa Jularic, Beni Kucera, René Franz, Max Kessel, Adrian Lamberti, Eric Turek, Stefan Schönfelder, Daniel Baumgarten.