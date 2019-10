SG Coburg startet mit Sieg und Niederlage in neue Saison

Die Luftgewehr-Mannschaft der SG Coburg war zum Bundesliga-Saisonauftakt in Fürth zu Gast und hatte am Samstag mit Pfeil Vöhringen gleich einen der Top-Favoriten zum Gegner. Ohne Unterstützung der ausländischen Teammitglieder war dies eine kaum lösbare Aufgabe für die Vestestädter.

SG Coburg - Pfeil Vöhringen 0:5

So musste sich an Position 1 Sabrina Hößl mit der indischen Spitzenschützin Elavenil Valaivan auseinandersetzen. Sie verlor das Duell mit 395:398. Jürgen Wallowsky und seine Gegnerin Antonia Back erzielten beide 395 Ringe, was ein Stechen zur Folge hatte. Nach zweimal 10 in den ersten beiden Stechschüssen entschied der dritte Schuss mit 10:9 zuungunsten von "Wallo". Während Lorenz Gluth an 4 seinen Punkt deutlich abgeben musste, war es auf den Positionen 3 und 5 spannend bis zum letzten Schuss. Allerdings hatte der Gegner stets das bessere Ende. Vöhringen war einfach das glücklichere Team an diesem Tag. Das letztlich klare 0:5 spiegelte jedoch in keiner Weise den Verlauf der Partie wieder.

SG Coburg - SV Buch 3:2

Am Sonntag gegen den SV Buch konnte das "Team CO" auf seinen österreichischen Welt- und Europameister Bernhard Pickl zurückgreifen. Dieser musste sich zwar der US-amerikanischen Olympiasiegerin Virgina Thrasher mit 395:399 geschlagen geben, aber dafür konnten alle anderen Schützen eine Position nach hinten rücken. So holte sich Sabrina Hößl mit erneut 395 an Position 2 ihren Punkt gegen Stephanie Bauer (393). "Wallo" und Andreas Geuther fuhren ihre Punkte deutlich ein. Manuel Wittmann blieb etwas unter seinen Möglichkeiten und gab seinen Einzelpunkt ab.

Mit 2:2 Punkten aus dem ersten Wochenende sind die Team-Verantwortlichen dennoch nicht unzufrieden. In zwei Wochen in Königsbach steht dem "Team CO" mit Sina Busk gegen Petersaurauch und den Gastgebern eine zusätzliche Spitzenkraft zur Verfügung. Da auch die beiden Gegner mit 2:2 Punkten starteten, sind die beiden Wettkämpfe bereits richtungsweisend für den Saisonverlauf.rmo