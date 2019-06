Schlagfertig im Rollstuhl

"Es ist ziemlich schwer, das Schieben des Rollstuhls und die Kampfbewegungen mit den Armen zu koordinieren, man muss im Gegensatz zu Fußgängern umdenken", schildert Johannes Barth, der seit Trainingsbeginn im Januar an einer wöchentlichen Karatestunde in Ahorn teilnimmt. Anfangs hatte Barth am Tag nach dem Training oft Muskelkater.

Mittlerweile profitiert er aber auch im Alltag von den Trainingseinheiten. "Durch den Sport sind einige Bewegungsabläufe für mich leichter geworden", erzählt Barth. Der Rollstuhlfahrer hat es sich langfristig zum Ziel gesetzt, die Prüfung zum Grüngurt abzulegen.

Obwohl er, Philipp Pötzl und Pascal Sesselmann im Rollstuhl sitzen, trainierten sie im letzten halben Jahr so "unglaublich gut und stark", dass sie nun die Prüfung zum Weißgelbgurt in Karate ablegten. "Die Gruppe hat zwischenzeitlich viel gelernt", lobt Trainer Walter Sosniok.

In der Prüfung zum Weißgelbgurt wurden alle drei Aspekte des Karate Do berücksichtigt. "Die Grundtechniken, der Kampf und auch die Kata sind Teile der Prüfung", erklärt Sosniok. Bei der Kata handelt es sich um eine Aneinanderreihung von Grundtechniken, die den Kampf interpretieren. Normalerweise erfolgt die Prüfung zum Gelbgurt nach der Prüfung zum Weißgurt. "Wegen der hervorragenden Fortschritte habe ich mich direkt für die Zwischenprüfung entschieden." Der Termin für die Prüfung zum Gelbgurt steht bereits fest.

Prüfungstermin für den Gelbgurt

"Am Samstag, 12. Oktober, nehme ich die Prüfung gemeinsam mit dem Bundestrainer Efthimios Karamitsos ab", kündigt Sosniok an. Zu der Prüfung kommt auch Sven Baum, mehrfacher Deutscher Meister in der Disziplin Kata Rollstuhl. "Sven Baum wird eine Stunde mit den Jungs trainieren und ihnen zeigen, wie schnelle Wendungen mit dem Rollstuhl gelingen", berichtet Sosniok. Jemand, der selbst im Rollstuhl sitzt, könne dies besser vermitteln.

Der Karatetrainer legt viel Wert darauf, dass das Training behindertengerecht und gleichzeitig leistungsorientiert ist: "Ich trainiere mit den Rollstuhlfahrern wie mit gesunden Menschen, nur ohne auf die unteren Extremitäten einzugehen, eine Radumdrehung entspricht einem Schritt", so Sosniok. Die Aufwärmübungen seien dieselben, die er auch mit seinen gesunden Sportlern durchführt.

Weitere Rollstuhlfahrer gesucht

"Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit der Rollstuhlgruppe so schnell vorankomme", sagt der Trainer rückblickend. Anderen Rollstuhlfahrern kann Barth nur empfehlen, Karate einmal auszuprobieren. "Wer will, soll einfach vorbeischauen und schauen, ob ihm das Training gefällt", sagt er. Über ein paar neue Gruppenmitglieder würden sich Johannes Barth und die anderen Gruppenmitglieder freuen. "Ich finde es toll, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Karate zu machen und mich sportlich zu betätigen", sagt Barth.