Rodach ist wieder Aufstiegsschreck

Am Samstagabend wurden Erinnerungen an den 14. April 2012 wach, als die SG Bad Rodach/Großwalbur dem damaligen Spitzenreiter der Bezirksoberliga TV Coburg-Neuses in der HUK-Arena eine unerwartete 30:26-Niederlage zufügte und die Aufstiegsträume des TV platzen ließ.

Fast sieben Jahre später taten es die Badstädter wieder. Das junge Rodacher Team erkämpfte sich gegen den Bezirksoberliga-Tabellenführer HSG Rödental/Neustadt ein 22:22-Unentschieden und sorgte dafür, dass die Rödentaler auf den zweiten Tabellenplatz abrutschten. Aufstiegskonkurrent HaSpo Bayreuth II gab sich beim TV Weidhausen keine Blöße, gewann deutlich mit 27:18. Die Bayreuther zogen nicht nur nach Punkten gleich, sondern auch an der HSG vorbei, da sie den direkten Vergleich gewonnen haben. Bei noch zwei ausstehenden Partien ist die Meisterschaft zwar noch nicht entschieden, aber dass HaSpo ausgerechnet gegen die beiden Kellerkinder SG 12 Bamberg/Hallstadt und TV Ebern strauchelt, käme einer Sensation gleich.

SG Bad Rodach/Großwalbur - Rödental/Neust. 22:22 (11:13)

Die Vorzeichen für eine Sensation der Gastgeber standen nicht gut, denn die SG-Trainer Stefan Schreier und Axel Wutschka mussten auf den aktuell vor Selbstvertrauen strotzenden Scharfschützen Moritz Lutz und die beiden Nachwuchsleistungsträger Max Knauer und Simon Riedelbauch verzichten. Die HSG konnte aus dem Vollen schöpfen. Es war klar, dass das Trainer-Trio um Niels Greiner und die mit einer Rodacher Vergangenheit versehenen Stefan Fladt und Christoph Schuhmann ihre Schützlinge bestens vorbereitet hatten.

Die Fans der beiden Mannschaften sahen in der gut besuchten Bayernhalle eine ausgeglichene Anfangsphase. Die Anspannung war in der kompletten Halle spürbar, dementsprechend hoch war die individuelle Fehlerquote auf beiden Seiten. Nach dem 4:4 (9.) erarbeiteten sich die Gäste aus Rödental mit cleveren Spielzügen gegen die offensive 5:1-Deckung der Heimmannschaft einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus und hielten diesen. Beim Halbzeitstand von 11:13 ging es für die Spieler in die zehnminütige Verschnaufpause.

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte die Gastmannschaft, die einige einfache Tore am Kreis erzielte und den Vorsprung auf drei Tore ausbaute (14:17, 37.). Die Badstädter kämpften im Angriff hart um jeden Torerfolg und konnten sich dabei auf ihren engagierten Rückraum um Tom Kretschmer, Louis Wutschka und Christoph Tendera verlassen. In der Abwehr standen die Gastgeber weiterhin stabil und verkürzten auf 18:19 verkürzen. Anschließend verloren die Rodacher aber den Faden. Es schien, als ob einmal mehr die fehlende Erfahrung und Konstanz den Rodachern einen Strich durch die Rechnung macht. So ging es aus Sicht der Rödentaler mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die finalen zehn Minuten (18:21). Der in diesem Spiel bis dato etwas glücklos agierende Torhüter der SG Bad Rodach Großwalbur, Simon Weiß, packte allerdings genau zum richtigen Zeitpunkt zwei Paraden gegen Konterangriffe der Gäste aus.

Dies war vor allem für die ohnehin schon überragend agierende Abwehr der SG die Initialzündung, noch eine Schippe draufzulegen. Und tatsächlich ließen die Rodacher bis zum Spielende nur noch ein weiteres Tor zu. Für die SG waren in der entscheidenden Phase Tom Kretschmer und dreimal Louis Wutschka erfolgreich, so dass in der 56. Minute der erste Ausgleich nach der 9. Minute fiel (22:22). Nachdem der HSG ein Torerfolg zurückgepfiffen worden war, erhielten sie nach einem normalen Foul kurz vor dem Schlusspfiff noch einmal einen Freiwurf. Die Hallenuhr stoppte bei 60:00 und der direkte Freiwurf sollte folgen. Dieser verfehlte allerdings sein Ziel. Während die Rodacher den Punktgewinn und die Sensation feierten, waren die Rödentaler am Boden zerstört.

Bad Rodach/Gr.: Weiß, Lippold; L. Wutschka (8/3), Kretschmer (4), Rottenbach (4/1), Tendera (3), Martin (2), Kräußlich (1), Franzl, Schäftlein, Ellis, Fischer.

HSG Rödental/Neustadt: Faber, de Rooij; Weißbrodt (5), Weitz (5/4), Krauß (3), Oehrl (2), Anthofer (2), Carl (1), Bernecker (1), Jäckel (1), Metz (1), Boseckert (1), Zimmermann, Cichon.

TV Weidhausen - HaSpo Bayreuth II 18:27 (9:13)

Die Bayreuther profitierten von der schlechten Personalsituation der Weidhausener. Kämpferisch durchaus engagiert, musste die TVW-Truppe, aus der lediglich Florian und Christian Büttner herausragten, der massiven Abwehr der Gäste Tribut zollen. Vor allem der großgewachsene Mittelblock war kaum zu überwinden. Auch die Variante mit zwei Kreisläufern brachte wenig. Die HaSpo-Reserve zog kurz vor der Pause auf 13:9 weg. In den ersten Minuten des zweiten Durchgangs schraubte der Gast den Vorsprung weiter in die Höhe. Selbst eine Auszeit konnte die Bayreuther nicht stoppen. Nach dem 10:20 (43.) hielten die Weidhausener den Rückstand immerhin konstant. Für Weidhausen hat sich bezüglich der Tabellenkonstellation nichts geändert. Der Vorsprung zum Tabellenvorletzten Ebern beträgt fünf Punkte. Beide haben ein anspruchsvolles Restprogramm vor sich, so dass die Platzierungen wohl so bleiben werden.

TV Weidhausen: Swoboda; F. Büttner (7), C. Büttner (7), L. Bernert (1), S. Büttner (1), S. Schmidt (1), Freitag (1), Walter, Gebhard, Schieber, Reichel.

HG Hut/Ahorn - Marktleuthen/N. 23:31 (10:13)

Die ersatzgeschwächten Ahorner fingen forsch an und lagen bereits nach zwölf Minuten mit drei Toren vorne (6:3), danach gelang aber bis zur Halbzeit im Angriff nicht mehr viel. Der Tabellendritte übernahm ab der 20. Minute die Führung (7:8) und sollte diese im kompletten Spiel nicht mehr abgeben. Nach der Pause wurde die HG offensiv wieder stärker und war bis zum 15:16 (39.) auf Augenhöhe, dann sorgte ein 4:1-Lauf von Marktleuthen für die Vorentscheidung. ct

HG Hut/Ahorn: Lesch; J. Schüll (6), Beetz (5), Schulze (5/4), D. Schüll (2), Räder (1), Birkner (1/1), Weikard (1), Meusel (1), Friedrich (1), Röttger, Straub, Ponsel.